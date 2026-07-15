Politique

Retour annoncé de Macky Sall : les collectifs de victimes convoquent la presse ce jeudi à Dakar

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XALIMANEWS: Les collectifs de victimes des événements politiques survenus entre 2021 et 2024 tiendront une conférence de presse ce jeudi 16 juillet 2026 à Dakar, dans un contexte marqué par le retour annoncé de l’ancien président Macky Sall au Sénégal.

La rencontre est prévue à partir de 10 heures à la salle de conférence des Éditions l’Harmattan, située sur la VDN à Dakar.

Selon les organisateurs, cette conférence de presse sera l’occasion pour les collectifs de victimes de faire entendre leur position sur le retour au pays de l’ancien chef de l’État, mais également de revenir sur leurs revendications liées à la quête de vérité, de justice et de réparation concernant les violences politiques ayant secoué le Sénégal ces dernières années

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