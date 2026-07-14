Sortie du leader de Pastef contre Diomaye : Abdourahmane Diouf charge sévèrement Ousmane Sonko

XALIMANEWS: Réagissant à la récente sortie du leader de Pastef contre le président Bassirou Diomaye Faye, Ass Abdourahmane Diouf n’a pas mâché ses mots à l’endroit d’Ousmane Sonko.

« Thiey Sénégal ! Voilà ce qui arrive lorsqu’un député arrivé au perchoir de l’Assemblée nationale sans véritable maîtrise des rouages parlementaires se retrouve confronté aux exigences de la fonction. Les procédures lui échappent, la morale qu’il prêche finit par l’étouffer faute de pouvoir l’incarner, tandis que la rigueur de l’analyse disparaît sous le poids d’une vacuité intellectuelle inquiétante.

La vérité laisse alors place à la manipulation outrancière, nourrissant les illusions d’une révolution sans véritable boussole ni leadership consistant », a déclaré Ass Abdourahmane Diouf.

Avant de conclure par un rappel de son attachement aux institutions : « La République ! Rien que la République ! »