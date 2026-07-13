Politique

Keur Massar : l’ancien maire Gamou Boye rejoint la Coalition Diomaye Président

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XALIMANEWS: La Coalition Diomaye Président enregistre un renfort politique de poids dans le département de Keur Massar avec le ralliement de l’ancien maire libéral Gamou Boye.

Figure politique bien connue de la localité, Gamou Boye bénéficie d’une forte implantation dans plusieurs quartiers et zones stratégiques de Keur Massar. Son arrivée au sein de la mouvance présidentielle est perçue comme un atout important pour la coalition à l’approche des prochaines échéances électorales.

Réputé pour sa proximité avec les populations et son engagement auprès des communautés locales, l’ancien édile conserve une influence notable et peut compter sur une base militante fidèle, construite au fil des années sur le terrain politique et social.

Ce ralliement pourrait ainsi contribuer à renforcer davantage l’ancrage de la Coalition Diomaye Président dans le département de Keur Massar, considéré comme l’un des pôles électoraux majeurs de la région de Dakar

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