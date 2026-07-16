Assemblée nationale : la Loi de finances rectificative au cœur d’une séquence politique sous tension

XALIMANEWS: Après deux reports successifs, le Bureau de l’Assemblée nationale doit se réunir ce jeudi dans un climat politique particulièrement tendu, marqué par plusieurs dossiers majeurs qui alimentent les débats sur la scène nationale.

Au centre des préoccupations figure le vote de la Loi de finances rectificative (LFR), dont l’examen tarde à intervenir malgré son importance pour l’exécution des politiques publiques et les ajustements budgétaires de l’État.

Cette situation intervient dans un contexte déjà alourdi par le rejet de la réforme constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, une décision qui continue de susciter de nombreuses réactions au sein de la classe politique.

Selon plusieurs observateurs, le retard enregistré dans le traitement de la LFR nourrit les interrogations et ouvre une nouvelle séquence politique qui pourrait s’avérer déterminante pour les relations entre les différentes institutions de la République.