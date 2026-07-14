Macky Sall revient à Dakar : une visite éclair entre diplomatie, succession et retrouvailles attendues

XALIMANEWS: Après plus de deux ans d’absence depuis son départ du pouvoir, Macky Sall va fouler à nouveau le sol sénégalais. L’ancien président de la République (2012-2024) a annoncé son retour, le temps d’une visite express prévue ce vendredi 17 juillet 2026, avec un rendez-vous particulièrement scruté : un entretien avec son successeur, Bassirou Diomaye Faye.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, Macky Sall explique que ce déplacement s’inscrit dans le cadre des consultations qu’il mène pour soutenir sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Une ambition internationale qui l’oblige à multiplier les rencontres diplomatiques, alors que la succession d’Antonio Guterres se prépare.

« Dans le cadre des consultations et visites que j’ai entreprises en rapport avec ma candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, je me rendrai au Sénégal le vendredi 17 juillet 2026 », a-t-il déclaré.

Mais au-delà du caractère officiel de cette visite, le retour de Macky Sall revêt une forte dimension politique. Depuis son départ du pouvoir, le 2 avril 2024, après la cérémonie de passation avec Bassirou Diomaye Faye, l’ancien chef de l’État n’était plus revenu au Sénégal. Il avait quitté Dakar pour s’installer au Maroc, laissant derrière lui une scène politique profondément transformée par l’arrivée du nouveau régime porté par le Pastef.

Son face-à-face avec Bassirou Diomaye Faye sera donc observé avec attention. Une rencontre entre deux présidents que tout oppose politiquement, mais que les circonstances internationales et les intérêts de l’État obligent à dialoguer. La question du soutien officiel du Sénégal à la candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU reste notamment au cœur des interrogations.

L’ancien président a tenu à remercier son successeur pour l’audience qu’il lui accordera, tout en adressant des messages de gratitude aux autorités religieuses, coutumières et aux Sénégalais qui, selon lui, lui apportent leur soutien dans cette nouvelle étape.

Aux militants de l’Alliance pour la République (APR) et à ses sympathisants, Macky Sall a toutefois précisé que ce déplacement ne sera pas l’occasion de grandes retrouvailles politiques. Il promet un retour ultérieur à Dakar afin de « renouveler sa reconnaissance et sa gratitude ».

Cette visite éclair pourrait donc être courte dans le temps, mais longue dans sa portée symbolique. Car derrière une simple rencontre institutionnelle se joue aussi une séquence politique importante : celle du retour d’un ancien président qui cherche une nouvelle stature internationale, dans un pays désormais dirigé par une génération politique qui veut tourner la page de l’ancien régime.