Accord avec le FMI : Bassirou Diomaye Faye demande au Gouvernement d’accélérer les réformes

XALIMANEWS : Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé au Gouvernement d’intensifier son action à la suite de l’accord technique conclu avec le Fonds monétaire international (FMI).

Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 2 septembre 2026 au Palais de la République, le chef de l’État a salué la conclusion de cet accord qui prévoit la mobilisation de 1 243 milliards de francs CFA, soit 2,2 milliards de dollars, sur une période de trois ans au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Bassirou Diomaye Faye a félicité le Gouvernement, notamment le Premier ministre, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan ainsi que les services de l’État impliqués dans les négociations.

Le Président de la République a toutefois appelé à traduire rapidement cet accord en résultats concrets. Il a demandé au Gouvernement d’être « un Gouvernement d’actions, de réalisations et de résultats » afin de répondre aux attentes des populations.

La préservation du pouvoir d’achat figure parmi les priorités évoquées. Le chef de l’État a insisté sur la lutte contre la cherté de la vie, la maîtrise des prix des denrées et services de consommation courante ainsi que l’application rigoureuse des dispositifs de protection du consommateur.

Il a également appelé à une meilleure régulation des coûts des loyers et à l’accélération de la relance des secteurs essentiels de l’économie.

Le Président a enfin demandé au Premier ministre de préparer la prochaine tenue du Conseil présidentiel de l’investissement (CPI), avec la participation des organisations du secteur privé.