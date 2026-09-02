Actualites

Accord avec le FMI : Bassirou Diomaye Faye demande au Gouvernement d’accélérer les réformes

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read

XALIMANEWS : Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé au Gouvernement d’intensifier son action à la suite de l’accord technique conclu avec le Fonds monétaire international (FMI).

Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 2 septembre 2026 au Palais de la République, le chef de l’État a salué la conclusion de cet accord qui prévoit la mobilisation de 1 243 milliards de francs CFA, soit 2,2 milliards de dollars, sur une période de trois ans au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Bassirou Diomaye Faye a félicité le Gouvernement, notamment le Premier ministre, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan ainsi que les services de l’État impliqués dans les négociations.

Le Président de la République a toutefois appelé à traduire rapidement cet accord en résultats concrets. Il a demandé au Gouvernement d’être « un Gouvernement d’actions, de réalisations et de résultats » afin de répondre aux attentes des populations.

DEPECHES

LFR : Ayache Bielsa reproche à Moundiaye Cissé un « mea culpa » sans excuses
Accord avec le FMI : que cache réellement les 1 243 milliards ?
FMI-Sénégal : un accord de 2,2 milliards de dollars ouvre une nouvelle étape dans la crise de la dette
Sénégal : la Déclaration de politique générale du Premier ministre programmée au 8 septembre

La préservation du pouvoir d’achat figure parmi les priorités évoquées. Le chef de l’État a insisté sur la lutte contre la cherté de la vie, la maîtrise des prix des denrées et services de consommation courante ainsi que l’application rigoureuse des dispositifs de protection du consommateur.

Il a également appelé à une meilleure régulation des coûts des loyers et à l’accélération de la relance des secteurs essentiels de l’économie.

Le Président a enfin demandé au Premier ministre de préparer la prochaine tenue du Conseil présidentiel de l’investissement (CPI), avec la participation des organisations du secteur privé.

Share This Article
Previous Article Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 2 septembre 2026
Next Article Arriérés intérieurs : le Gouvernement veut démarrer les paiements avant fin 2026
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima
A la UneActualites

Serigne Habib Sy Al Makhtoum annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

By
Xalima
A la UneActualites

Anta Babacar Ngom stupéfie l’Assemblée nationale : « Cette loi sera adoptée parce que… »

By
Xalima
DepechesXalima TV

Le Grand Magal de Touba à Montréal rassemble la communauté sénégalaise et la confrérie des Mourides pour commémorer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Assemblée nationale : ouverture de la deuxième session extraordinaire, Sonko assure qu’« il n’y a pas de tiraillement, il n’y a pas de tensions »

A la UneActualites

Pouvoir exécutif–majorité parlementaire : la DPG, nouveau test politique pour Pastef

Actualites

SAMES : les médecins haussent le ton et annoncent une grève de 48 heures

Actualites

DPG – Réplique du gouvernement : Le bras de fer procédural se poursuit

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ibrahim Mbaye quitte le PSG et rejoint officiellement Aston Villa

Sports

Coup de tonnerre : Chérif Ndiaye prend sa retraite internationale

Sports

Lionel Messi annonce sa retraite internationale : une immense page de l’histoire de l’Argentine se referme

Sports

Mercato : Iliman Ndiaye proche de Manchester City, accord annoncé à 65 millions de livres

A la Une Sports

ILIMAN NDIAYE SE RAPPROCHE DE TOTTENHAM : UN NOUVEAU CAP POUR L’INTERNATIONAL SÉNÉGALAIS