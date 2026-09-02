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Dette : Khady Diène Gaye s’en prend à Abdourahmane Diouf et défend Ousmane Sonko

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La bataille autour de la dette sénégalaise prend une nouvelle tournure politique. L’ancienne ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a vivement réagi aux propos d’Abdourahmane Diouf concernant la position attribuée à Ousmane Sonko sur une éventuelle restructuration.

Le ministre aurait affirmé que l’ancien Premier ministre et actuel président de l’Assemblée nationale était favorable à une restructuration de la dette. Une déclaration que Khady Diène Gaye rejette catégoriquement, allant jusqu’à parler de « mensonges grotesques ».

Dans sa réaction, l’ancienne ministre estime que cette présentation déforme la position de Sonko sur un dossier au cœur des discussions entre le Sénégal et le Fonds monétaire international. Pour elle, le débat mérite davantage de rigueur et de responsabilité, alors que les choix financiers de l’État font l’objet d’une attention particulière.

Khady Diène Gaye profite également de cette sortie pour s’attaquer au parcours de son adversaire politique. Elle évoque notamment une tentative de concours au barreau dans les années 2007-2008, présentée comme infructueuse, avant de lui reprocher d’avoir choisi la politique.

Cette charge intervient dans un climat déjà tendu autour de la dette, du FMI et des orientations économiques du gouvernement. Elle illustre aussi les divergences qui traversent la majorité sur la manière de présenter et d’assumer les choix opérés dans le cadre des discussions financières internationales.

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L’ancienne ministre termine son message par un appel aux militants et sympathisants : « Patriotes de tous bords, focus rekk, pour un Sénégal souverain, prospère et juste. »

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