Arriérés intérieurs : le Gouvernement veut démarrer les paiements avant fin 2026

XALIMANEWS : Le Gouvernement sénégalais entend accélérer le règlement des arriérés intérieurs de l’État. La question a été abordée ce mercredi 2 septembre 2026 lors du Conseil des ministres.

Dans sa communication, le Premier ministre a demandé au ministre de l’Économie, des Finances et du Plan de soumettre, au cours de la semaine, à l’approbation du Président de la République les résultats de l’audit réalisé sur les arriérés intérieurs.

L’objectif affiché est de permettre le démarrage des paiements avant la fin de l’année 2026, avec une attention particulière accordée aux créances détenues par les TPE, PME et PMI.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des actions engagées par le Gouvernement pour assainir les finances publiques et relancer l’activité économique.

Le Premier ministre a également demandé au ministre chargé des Finances de veiller au dépôt, dans les meilleurs délais, du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026 à l’Assemblée nationale. Ce texte devra notamment tenir compte des éléments issus de l’accord technique conclu entre le Sénégal et le FMI.

Autre échéance fixée par le chef du Gouvernement : la finalisation et l’examen du projet de Loi de finances initiale 2027 en Conseil des ministres au plus tard le 30 septembre 2026.

À travers ces orientations, l’exécutif entend accélérer la mise en œuvre de son programme de redressement des finances publiques tout en soutenant les entreprises, particulièrement les petites et moyennes structures qui détiennent des créances sur l’État.