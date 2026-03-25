Affaire Pape Cheikh Diallo: Kader Dia de Sen TV, cueilli après son émission par des gendarmes

XALIMANEWS: La Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar poursuit ses opérations dans le cadre de l’enquête sur l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts ». Selon des informations rapportées par Seneweb, une 48e arrestation a été enregistrée, confirmant l’ampleur prise par ce dossier judiciaire.

La dernière interpellation concerne le chroniqueur Kader Dia, affilié à Sen TV. D’après les mêmes sources, il a été appréhendé par des éléments de la gendarmerie en civil juste après son émission. Il a ensuite été conduit à Keur Massar à bord d’un véhicule banalisé.

Cette nouvelle arrestation s’inscrit dans une série d’opérations menées ces derniers jours par les enquêteurs, déterminés à faire toute la lumière sur cette affaire aux multiples ramifications.

Le procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a été informé de l’évolution de la situation. L’enquête suit son cours, tandis que d’autres interpellations ne sont pas à exclure dans les prochaines heures.