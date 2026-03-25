Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo: Kader Dia de Sen TV, cueilli après son émission par des gendarmes

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: La Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar poursuit ses opérations dans le cadre de l’enquête sur l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts ». Selon des informations rapportées par Seneweb, une 48e arrestation a été enregistrée, confirmant l’ampleur prise par ce dossier judiciaire.

La dernière interpellation concerne le chroniqueur Kader Dia, affilié à Sen TV. D’après les mêmes sources, il a été appréhendé par des éléments de la gendarmerie en civil juste après son émission. Il a ensuite été conduit à Keur Massar à bord d’un véhicule banalisé.

Cette nouvelle arrestation s’inscrit dans une série d’opérations menées ces derniers jours par les enquêteurs, déterminés à faire toute la lumière sur cette affaire aux multiples ramifications.

Le procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko, a été informé de l’évolution de la situation. L’enquête suit son cours, tandis que d’autres interpellations ne sont pas à exclure dans les prochaines heures.

DEPECHES

Affaire des fonds de la presse : Mame Makhtar Guèye entendu puis libéré par la sûreté urbaine
Tivaouane : un homme force sa femme à des rapports avec d’autres hommes pour des pratiques mystiques
Mort suspecte de la tik-tokeuse Khady Sow: l’autopsie change tout, le mari arrêté, l’enquête s’accélère
Un ancien ministre…pour conduite en état d’ivresse
Share This Article
Previous Article Guinée : Toumba Diakité décède en détention
Next Article Décès de Chérif Beuh : Ousmane Sonko à Guéoul pour présenter les condoléances de l’État
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Affaire Pape Cheikh Diallo : 45 arrestations au total, quatre nouveaux suspects écroués

Depeches

Accident mortel à Saint-Louis : un “Ndiaga Ndiaye se renverse, deux morts et plusieurs blessés

Depeches

Sénégal vs Maroc : la réponse subtile de Bassirou Diomaye Faye après la décision de la Confédération africaine de football

Depeches

Grand Yoff: Un entraîneur de Basket interpellé pour agression sexuelle sur une mineure de 11 ans

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Officiel : Le TAS enregistre le recours du Sénégal, la CAF dans la tourmente

Lutte

Sa Thiès prévient Modou Lo : “Je vais le terrasser et prendre la couronne”

Football

Le TAS saisi: le Sénégal contre-attaque après le vol du sacre

Lutte

Dopage : le TAS annule la suspension de deux ans du lutteur Siteu

Football

CAN 2025 : Idrissa Gana Gueye dénonce une décision “ridicule” après le retrait du titre au Sénégal