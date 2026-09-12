Mort de « L’Homme de Ziguinchor » en Gambie : une enquête judiciaire ouverte, un témoin parle de torture

XALIMANEWS — L’affaire du célèbre TikTokeur sénégalais surnommé « L’Homme de Ziguinchor » connaît un nouveau développement. Selon le quotidien Les Échos, dans sa publication de ce samedi, une enquête judiciaire a été ouverte en Gambie pour faire la lumière sur les circonstances de son décès.

L’affaire prend une nouvelle dimension avec le témoignage d’une personne qui aurait été témoin des événements. Selon les informations rapportées par le journal, ce témoin évoque des actes de torture qui auraient été infligés au TikTokeur avant sa mort.

Ces nouvelles révélations soulèvent de nombreuses interrogations sur les circonstances exactes du décès et pourraient permettre aux enquêteurs de faire la lumière sur les dernières heures vécues par le célèbre créateur de contenus.

L’ouverture d’une enquête judiciaire en Gambie devrait notamment permettre de déterminer les circonstances du décès, d’établir les responsabilités éventuelles et de vérifier les témoignages recueillis.

Pour l’heure, les investigations se poursuivent et les éléments avancés par les différents témoins devront être confrontés aux résultats de l’enquête.