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Édouard Mendy annonce sa retraite internationale : une page se tourne avec les Lions

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XALIMANEWS – Édouard Mendy a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale avec l’équipe nationale du Sénégal. Le gardien des Lions a lui-même donné l’information à travers une vidéo dans laquelle il retrace les moments forts de son parcours sous le maillot national.

Dans cette vidéo, le portier sénégalais revient avec émotion sur son aventure avec les Lions de la Téranga, depuis ses premiers pas dans la sélection jusqu’aux grands rendez-vous qui ont marqué sa carrière internationale.

Édouard Mendy a notamment été l’un des acteurs du sacre historique du Sénégal à la CAN 2021, remportée au Cameroun. Quatre ans plus tard, il a également contribué au nouveau sacre continental des Lions en 2025, devenant ainsi double champion d’Afrique avec le Sénégal.

Le gardien de but a également vécu plusieurs grandes campagnes avec la sélection sénégalaise et défendu les cages des Lions lors de nombreux rendez-vous internationaux. Dans sa vidéo, il revient notamment sur ces moments forts et les souvenirs qui ont marqué son passage en équipe nationale.

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Cette décision intervient alors que Patrick Vieira a récemment pris les commandes de la sélection sénégalaise. Édouard Mendy aurait d’ailleurs déjà informé le nouveau sélectionneur de sa décision.

Après plusieurs années passées à porter le maillot national, le gardien de 34 ans tourne donc une page importante de sa carrière. Son parcours avec les Lions restera marqué par deux titres de champion d’Afrique et par une présence au sein d’une génération qui a profondément marqué l’histoire du football sénégalais.

À travers son message, Édouard Mendy rend également hommage à cette aventure, à ses coéquipiers, aux membres de l’encadrement et aux supporters sénégalais qui l’ont accompagné durant toutes ces années.

Une page se tourne dans la Tanière pour l’un des gardiens emblématiques de l’histoire récente des Lions.

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