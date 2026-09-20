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Élections locales : Abdoulaye Tine dément avoir annoncé une adresse de Diomaye, mais ses propos à la RTS relancent la polémique

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Me Abdoulaye Tine, ministre-conseiller à la Présidence de la République, a publié une mise au point après son passage dans l’émission « Nay Leer » de la RTS, au cours duquel il s’est exprimé sur la question des élections territoriales.

Dans son communiqué, Abdoulaye Tine affirme clairement n’avoir « annoncé ni date d’élection, ni message du Chef de l’État à la Nation ». Il précise que son intervention portait essentiellement sur le cadre légal qui régit l’organisation des élections territoriales ainsi que sur les prérogatives constitutionnelles du président de la République.

Le ministre-conseiller rappelle également que le président Bassirou Diomaye Faye choisit lui-même le moment et la forme de ses prises de parole. Selon lui, lorsqu’une adresse à la Nation est décidée, la Présidence en informe officiellement les Sénégalais à travers ses canaux de communication.

Mais cette mise au point suscite déjà des réactions. Dans une vidéo de son intervention à la RTS, que l’auteur de la publication invite les internautes à écouter, Me Abdoulaye Tine évoque bien une prochaine prise de parole du président de la République sur cette question.

« Écoutons le Président pour voir ce qu’il dira aux Sénégalais et l’argument qu’il leur donnera. Je pense que quand il s’exprimera, tout le monde comprendra », avait-il notamment déclaré, ajoutant que le président « s’exprimera dans pas longtemps ».

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Pour l’auteur de la publication, il existe donc une différence entre le démenti publié aujourd’hui et le contenu de l’intervention télévisée. Selon lui, la seule précision qui semble incontestable dans le démenti concerne la date : Me Tine n’avait effectivement annoncé aucune date précise pour une éventuelle adresse présidentielle.

Pour le reste, l’auteur renvoie directement à la vidéo de l’émission et laisse les Sénégalais se faire leur propre opinion en comparant les propos tenus à l’antenne et ceux contenus dans la mise au point.

Une polémique qui intervient alors que la question du calendrier des prochaines élections territoriales suscite déjà beaucoup d’interrogations dans l’espace public sénégalais. Pour l’heure, aucune date officielle d’une éventuelle adresse du président de la République à la Nation n’est avancée dans la mise au point de Me Abdoulaye Tine.

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