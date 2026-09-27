Code pétrolier, carte biométrique, santé carcérale, Softcare : les dossiers qui arrivent devant les députés

L’Assemblée nationale sénégalaise ouvre une nouvelle séquence de débats. Après une semaine consacrée aux travaux en commission, les députés sont convoqués à partir du mardi 29 septembre pour trois séances plénières qui porteront sur plusieurs dossiers de la troisième session extraordinaire de l’année 2026.

Carte d’identité biométrique : un texte lié au calendrier électoral

Le premier dossier sera examiné mardi matin. Il s’agit du projet de loi n°21/2026 modifiant la loi n°2016-09 du 14 mars 2016 instituant la carte d’identité biométrique CEDEAO.

Le sujet intervient alors que la durée de validité des cartes d’identité biométriques éditées en 2016 arrive à son terme et que le Sénégal se dirige vers de nouvelles échéances électorales territoriales.

Les députés devront donc examiner les modifications proposées au cadre juridique régissant cette carte.

Le Code pétrolier au cœur des débats

Mardi après-midi, à partir de 15 heures, les députés examineront la proposition de loi n°37/2026 portant modification du Code pétrolier de 2019.

Le texte a déjà été examiné en commission par les membres de la Commission de l’Énergie et des Ressources minérales jeudi 24 septembre. Il constitue l’un des principaux dossiers de cette session extraordinaire.

Le débat intervient dans un contexte où les questions liées à la gouvernance des ressources pétrolières et gazières occupent une place importante dans les travaux parlementaires.

Santé en milieu carcéral

Mercredi 30 septembre, les députés se retrouveront à 15 heures pour examiner la proposition de loi n°39/2026 relative à la santé en milieu carcéral.

Le texte avait fait l’objet d’un examen en intercommission le jeudi 24 septembre, associant notamment les commissions de la Santé et des Lois.

La proposition place ainsi la prise en charge sanitaire dans les établissements pénitentiaires au centre des travaux parlementaires.

Le rapport Softcare attendu vendredi

Dernier grand rendez-vous annoncé : vendredi 2 octobre à 10 heures. Les députés examineront le rapport de la mission d’information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque Softcare.

Cette séance doit également marquer la clôture de la troisième session extraordinaire de l’année 2026, selon le calendrier communiqué par l’Assemblée nationale.

Des textes encore en attente

Lors de l’ouverture de la session, plusieurs autres dossiers avaient été inscrits à l’ordre du, notamment la proposition de loi organique n°38/2026 modifiant la loi organique relative aux lois de finances. Le projet de loi de finances rectificative figurait également parmi les dossiers annoncés pour la session.

À ce stade, ces textes ne figurent toutefois pas dans le calendrier détaillé des trois séances plénières annoncées pour les 29 et 30 septembre et le 2 octobre.

La semaine qui s’ouvre sera donc particulièrement suivie à l’Assemblée nationale. Au-delà des textes eux-mêmes, les débats permettront de mesurer les positions des différents groupes parlementaires sur des sujets touchant directement à l’identité des citoyens, à la gestion des ressources pétrolières, à la santé dans les prisons et au contrôle exercé par le Parlement à travers ses missions d’information.

Avec trois séances programmées en quatre jours, la troisième session extraordinaire de 2026 s’apprête à entrer dans sa phase la plus visible : celle des débats et des prises de position en séance publique.