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Session extraordinaire : les députés convoqués en séance plénière mardi, mercredi et vendredi

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Les députés vont se réunir en séance plénière, mardi, mercredi et vendredi pour examiner les textes inscrits à l’ordre du jour de la troisième session extraordinaire de l’année 2026, a appris l’APs de source parlementaire.

La plénière du mardi 29 septembre 2026 portera sur l’examen du projet de loi n°21/2026 modifiant la loi n°2016/09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO, lit-on dans une note de l’Assemblée nationale signée par son président, Ousmane Sonko.

Le texte sera défendu, à 10h, par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, précise la source.

Le même jour, à 15h, les parlementaires sont appelés à se pencher sur la proposition de loi n°37/2026 portant modification de la loi n°2019/03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier, ajoute l’institution parlementaire.

Le lendemain, mercredi 30 septembre, les députés vont examiner la proposition de loi n°39/2026 relative à la santé en milieu carcéral.

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L’examen du rapport de la mission d’information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque softcare sera à l’ordre du jour du vendredi 2 octobre, à 10h, et clôturera cette troisième session extraordinaire de l’année qui s’est ouverte le 18 septembre matin.

aps.sn

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