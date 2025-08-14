Actualites

"Moss Dem" : Me Patrick Kabou raille une opposition qu'il juge « illusoire »

Dans une sortie au ton sarcastique, l’avocat et chroniqueur politique Me Patrick Kabou s’est moqué de la stratégie d’une partie de l’opposition sénégalaise, incarnée par le slogan « Moss Dem ». Une formule qu’il assimile à « passer du casting du dîner des cons à la soirée des cons ».

Pour Me Kabou, le problème ne réside pas seulement dans le choix des mots, mais dans l’absence de vision et de propositions concrètes. « Au lieu d’amener des idées, de rivaliser de propositions avec le pouvoir en place, on est dans le délire du “Moss Dem” », écrit-il, pointant ce qu’il considère comme une politique du slogan, déconnectée des réalités.

L’avocat souligne l’ironie d’un « Moss » dont personne ne connaît la durée réelle. « Un “Moss” peut durer 50 ans comme vos amis d’en face le prédisent », avertit-il, évoquant le risque que cette attente prolongée transforme le “Dem” en un simple slogan de désespoir.

Derrière l’humour caustique, Me Kabou adresse un reproche sérieux : celui d’une opposition qui, selon lui, ne remplit pas son rôle. « S’opposer, c’est être productif, se positionner en alternative sérieuse », insiste-t-il, accusant certains leaders d’être des « braconniers de l’espoir du peuple » depuis des décennies.

Le commentaire de Me Kabou s’inscrit dans un contexte politique où la bataille des mots et des symboles occupe une place centrale. Mais pour lui, la politique ne peut se réduire à des effets de communication. Sans idées solides, sans projet clair, le « Moss » pourrait s’éterniser… et le « Dem » rester lettre morte.

