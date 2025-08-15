Dakar paralysée par de fortes pluies : plusieurs quartiers inondés

De violents orages ont frappé la capitale sénégalaise ce vendredi, provoquant d’importantes inondations dans plusieurs quartiers. Les rues de Dakar se sont rapidement transformées en véritables rivières, paralysant la circulation et mettant à rude épreuve les habitants.

Aux Parcelles Assainies, l’eau est montée jusqu’aux genoux, forçant le maire Diamil Sané à se déplacer dans les rues inondées pour constater l’ampleur des dégâts. “La situation est préoccupante. Nous cherchons des solutions urgentes pour limiter les impacts et protéger les familles”, a-t-il déclaré sur place.

Les autorités municipales et les services de secours appellent la population à redoubler de vigilance, notamment dans les zones les plus touchées, où le risque d’effondrement ou d’accidents reste élevé. Plusieurs familles ont été contraintes de quitter temporairement leurs habitations.

Selon l’Agence nationale de la météorologie, d’autres épisodes pluvieux pourraient survenir dans les prochaines heures. Des équipes sont mobilisées pour dégager les voies obstruées et faciliter l’évacuation des eaux, mais face à l’intensité des précipitations, les interventions s’avèrent complexes.

Ces nouvelles inondations relancent le débat sur les infrastructures de drainage et la résilience de Dakar face aux pluies intenses, un phénomène récurrent chaque saison des pluies.