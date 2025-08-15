Sénégal : une année marquée par une série d’atteintes à la liberté de la presse

Si 2025 a vu un apaisement politique avec une présidentielle jugée libre et la libération des prisonniers politiques, l’année a aussi été jalonnée d’incidents mettant à mal la liberté des médias. Retour sur les faits marquants.

5 février : suspension de Walfadjiri TV

En pleine vague de manifestations contre le report de l’élection présidentielle, le gouvernement retire la licence de la chaîne privée Walfadjiri TV. Motif : la diffusion « d’images violentes » et de propos jugés « subversifs ». La chaîne ne retrouve son antenne que le 11 février.

Février : violences contre journalistes

Le Committee to Protect Journalists (CPJ) recense plus de 25 journalistes agressés ou arrêtés lors des troubles de février. Plusieurs reporters auraient été empêchés de couvrir les rassemblements, parfois sous la menace physique.

24 juillet : arrestation d’un opposant pour offense au chef de l’État

Un membre de l’opposition est interpellé après avoir accusé des responsables du parti au pouvoir d’avoir menti pour conquérir le pouvoir. Il sera libéré par la suite.

Septembre : interpellations pour “fausses nouvelles”

Le 30 septembre, le journaliste Kader Dia est arrêté par la division spéciale de cybersécurité après avoir dénoncé la corruption policière lors d’une émission sur Sen TV.

Le 1er octobre, Cheikh Yerim Seck, journaliste et éditorialiste influent, est placé en garde à vue pour ses propos sur 7TV mettant en doute l’exactitude d’une annonce budgétaire du Premier ministre. Les deux hommes sont libérés le 3 octobre, l’affaire Seck étant ensuite classée sans suite.

Septembre : arrestation de l’ex-commissaire Cheikhna Keita

Au cours du même mois, l’ancien commissaire de police Cheikhna Keita est interpellé pour « diffusion de fausses nouvelles » après avoir affirmé qu’un désaccord opposait le président et le Premier ministre. Amnesty International dénonce une atteinte à la liberté d’expression et appelle à réformer la loi.

2 octobre : attaques contre deux journalistes

À Dakar, des partisans de l’opposant Bougane Gueye Dany s’en prennent à Ngoné Diop et Maty Sarr Niang, du site Sans Limites. La première est empêchée de filmer, la seconde reçoit un coup sur la tête.

Un climat persistant de tension

Si certains médias continuent à critiquer le gouvernement sans être inquiétés, les arrestations, suspensions et agressions recensées traduisent un climat fragile où l’exercice du journalisme reste exposé aux pressions politiques et aux violences, venant tant des autorités que d’acteurs privés.