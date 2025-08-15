A la UneOpinions

De quelle planète vient ce Omzo Youm ? (Par Marvel Ndoye)

On pensait avoir atteint le sommet de l’ignominie avec les dirigeants du gang APR, mais Omzo Youm est en train de nous prouver que nous avions largement sous-estimé leur potentiel en la matière. En tout cas lui ne s’interdit décidément rien.

1° OmzoYoum est le seul être sur cette planète à oser affirmer publiquement que la surfacturation n’est ni un délit, ni un crime. Jamais un prédateur n’a poussé le niak-diomisme aussi loin.

2° Omzo Youm est le seul homme politique sur cette planète à oser affirmer publiquement que le vol de 3 milliards n’est pas un enjeu, c’est de la gnognotte, de la petite monnaie. Jamais un ex ministre n’a reconnu son hyper-cleptomanie de façon aussi flagrante et maladroite.

3° Omzo Youm est le seul homme politique sur cette planète qui ose affirmer publiquement qu’exé*cuter 85 enfants innocents désarmés lors de banales manifestations politiques est une opération normale de maintien de l’ordre. Jamais un homme politique n’a poussé la crapulerie aussi loin.

Il pousse la bêtise aussi loin jusqu’à donner l’exemple des manifestations des gilets jaunes qui auraient selon le mythomane qu’il est fait également beaucoup de morts alors qu’il n’y en a pas eu un seul.

4° Et comme le dit si bien Waly Diouf Bodiang, le sommet du cynisme politique est atteint lorsque ce pouilleux annonce que les criminels qu’ils sont, ont constitué un collectif d’avocats chargés de recueillir tous les éléments nécessaires à une future plainte contre le Pastef. Ben voyons !! C’est comme si Isr*ael décidait de porter plainte contre les habitants de Ga*za.

J’ai essayé de m’imaginer à quoi ressemblerait une plainte de ces tue*urs en série. Ce serait quelque chose du genre :

a) Nous APR, portons plainte contre le Pastef pour avoir fait perdre à notre parti des dizaines de millions pour le recrutement de nervis tueurs.

b) Nous APR, portons plainte contre le Pastef pour les dommages causés à la carrosserie de notre pick-up lorsque nos nervis roulaient sur le jeune Gora Diop (26 ans).

c) Nous APR, portons plainte contre le Pastef pour avoir empêché à l’opinion de tomber dans le panneau de l’att*entat du bus Tata que nous avons fomenté pour le coller aux pro-Sonko

d) Etc………

Je ne vois pas qu’est-ce qu’ils pourraient écrire d’autre. Il nous arrive de quelle planète ce Omzo Youm ?

Vraiment justice bi mo niou togne. Tous ces clept0manes doublés de psych0pathes auraient déjà dû être au fond d’une cellule en train de purger des peines à perpétuité.

MARVEL NDOYE

Email : [email protected]

