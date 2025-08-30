Confrontation entre Waly Diouf Bodian et Madiambal Diagne : accusations mutuelles et déception

Une violente confrontation politique a éclaté entre Waly Diouf Bodian, figure du PASTEF et soutien de Ousmane Sonko, et Madiambal Diagne, le journaliste et éditorialiste bien connu. L’échange a eu lieu après une déclaration de Madiambal Diagne, qui a été perçue par Waly Diouf Bodian comme une attaque infondée et malveillante.

Un échange teinté de rancune et d’accusations sévères

Dans un message fort, Waly Diouf Bodian a exprimé son mécontentement en réponse à ce qu’il considère comme une “déclaration outrageusement manœuvrière” de Madiambal Diagne. Il a souligné qu’il ne souhaitait pas mélanger cet événement de deuil, lié à un frère de parti, avec les déclarations de Madiambal, le qualifiant de “manœuvrier”.

Dans son message, Waly Diouf Bodian a vivement rappelé qu’il n’a croisé Madiambal Diagne que 2 ou 3 fois dans sa vie, la dernière en 2021 ou 2022 à Ziguinchor. Il a affirmé que Diagne confondait son rôle de fonctionnaire avec sa posture politique, réitérant que ses convictions personnelles et son engagement auprès d’Ousmane Sonko étaient motivés par une volonté de justice et de réforme économique pour le Sénégal. Il n’a pas manqué de critiquer sévèrement Madiambal, qu’il considère comme un “complice impuni” d’une “dictature” qu’il lutte à renverser.

“Tu as accompagné Macky dans son entreprise de sabordage de notre démocratie et de liquidation physique de citoyens”, a écrit Waly Diouf Bodian, exprimant ainsi une fracture politique profonde.

Madiambal Diagne répond avec tristesse et consternation

La réponse de Madiambal Diagne ne s’est pas fait attendre. Dans une déclaration empreinte de tristesse, il a exprimé sa déception face aux propos de Waly Diouf Bodian, affirmant que ce dernier ne faisait que “confirmer” ce qu’il avait déjà dit à l’émission “Faram Facce” de la TFM. Il a exprimé sa tristesse d’entendre ces accusations, et a ajouté : “Ton post me rend encore davantage triste pour toi.”

Madiambal, en dépit de la confrontation, a gardé un ton mesuré en concluant son message par une prière : “Que Dieu t’Assiste.” Il persiste dans sa conviction que Waly Diouf Bodian n’incarne pas la personne qu’il prétend être et qu’il ne représente pas les idéaux qu’il promeut, une affirmation qui fait écho aux accusations de complice d’un régime autoritaire faites par Waly Diouf Bodian.

Un affrontement symbolique de la fracture politique actuelle

Cet échange, particulièrement acerbe, symbolise la fracture politique croissante au Sénégal, où les figures politiques et médiatiques semblent de plus en plus en porte-à-faux. D’un côté, des personnalités comme Waly Diouf Bodian s’opposent vigoureusement à ce qu’ils considèrent comme un “régime dictatorial”, tandis que de l’autre, des figures comme Madiambal Diagne défendent la stabilité institutionnelle et dénoncent ce qu’ils perçoivent comme des excès dans la gestion de l’opposition.

Les propos acerbes échangés entre les deux hommes montrent bien la tension existante dans le paysage politique sénégalais, où les accusations mutuelles de compromission avec le pouvoir deviennent monnaie courante. Cette confrontation met également en lumière le rôle complexe des médias et de l’information dans la formation de l’opinion publique, notamment avec la présence de journalistes influents comme Madiambal Diagne, qui se trouve régulièrement au centre des débats.