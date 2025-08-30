Golf Sud : La Brigade des Stupéfiants frappe fort, démantèle un réseau de trafic de drogue

La Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar, opérant sous l’égide de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a mené une opération spectaculaire à Golf Sud, quartier réputé pour son engagement dans la lutte contre les trafics de drogues. Cette action a permis d’interpeller 14 individus et de mettre un coup d’arrêt à un vaste réseau de trafic de stupéfiants qui sévissait dans la zone.

Une intervention musclée après des plaintes répétées

L’opération fait suite à des dénonciations massives des habitants de Golf Sud, qui ont signalé depuis plusieurs semaines des activités illicites de trafic de drogues, organisées par des jeunes du quartier. Ces activités avaient créé un climat de terreur, avec des agressions de jour comme de nuit. Les autorités ont ainsi décidé de renforcer leur présence sur le terrain pour mettre fin à ces pratiques illégales.

Saisie record et découverte de matériels illicites

Lors de cette opération menée dans la nuit du 27 août 2025, la police a intercepté les suspects en pleine activité de conditionnement et distribution de stupéfiants. Les autorités ont procédé à une fouille minutieuse des lieux et des individus, aboutissant à la saisie de près d’un kilogramme de chanvre indien, conditionné en 8 camelotes, 61 cornets et 17 joints entamés.

D’autres produits illicites ont été saisis, dont 13 comprimés d’ecstasy, ainsi que des armes blanches, probablement utilisées pour intimider ou protéger le réseau de dealers. En outre, un matériel de conditionnement et de communication a été découvert, comprenant :

4 téléphones iPhone

2 téléphones Samsung

3 téléphones Tecno

5 téléphones simples

De plus, 5 motos de type scooter, utilisées pour la distribution rapide de drogues dans la ville, ont été confisquées. La somme de 44 000 francs CFA, soupçonnée d’être le produit des activités criminelles, a également été retrouvée.

Des arrestations et une enquête en cours

Les 14 individus interpellés ont été placés en garde à vue pour des interrogatoires approfondis. L’enquête est toujours en cours pour déterminer l’étendue du réseau, ainsi que les responsables de la distribution des drogues dans ce secteur de la capitale sénégalaise.

La Brigade des Stupéfiants, avec le soutien de l’OCRTIS, poursuit son action pour éradiquer ce type de criminalité et mettre un terme aux réseaux de trafic qui polluent la vie quotidienne des citoyens, notamment dans des quartiers comme Golf Sud.