Politique

Le député Amadou Ba accuse Cheikh Yerim Seck de légitimer l’économie criminelle

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Le député Amadou Ba s’en est pris violemment au journaliste et chroniqueur Cheikh Yerim Seck, l’accusant de promouvoir, sous couvert d’analyse économique, des logiques de blanchiment d’argent et de financement illicite de l’économie. Dans une déclaration publiée ce vendredi, l’élu dénonce ce qu’il considère comme une forme d’« apologie du crime financier », à travers les propos récents tenus par le journaliste.

Au cœur de la polémique, une déclaration attribuée à Cheikh Yerim Seck, selon laquelle même les États-Unis, lorsqu’ils sont en besoin de liquidités, laisseraient entrer des capitaux liés aux trafics de drogue pour alimenter leur économie. Une comparaison que le député juge « gravissime », estimant qu’elle vise à discréditer les efforts actuels de l’exécutif sénégalais en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

« Ce type d’argument alimente une banalisation dangereuse des circuits financiers criminels », écrit Amadou Ba, soulignant que cette posture s’oppose directement à la politique économique menée par le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Selon lui, l’ambition actuelle est de bâtir un secteur privé national fort, fondé sur l’économie réelle et non sur des fonds d’origine douteuse.

Le député insiste : « Le patriotisme économique du Gouvernement Pastef vise à créer des champions nationaux dans l’industrie, l’agriculture, les mines, le numérique, le BTP… capables demain de concurrencer les multinationales. » Et de rejeter toute légitimité à ce qu’il qualifie d’« oligarchie de l’argent sale ».

Au-delà de la polémique, l’élu appelle à une riposte politique et judiciaire face à ce qu’il désigne comme un « système d’opérateurs-prédateurs », qu’il accuse d’avoir prospéré durant les 12 années du régime de l’Alliance pour la République (APR). Il estime qu’il ne s’agit plus seulement d’un assainissement à opérer, mais d’un « démantèlement » en profondeur des réseaux économiques et politiques issus de cette période.

DEPECHES

Waly Diouf Bodian accuse Cheikh Yerim Seck de manipulation médiatique
Santé de Farba Ngom : « C’est au juge, et au juge seul, d’agir », déclare Alioune Tine
« Il fuit la vérité » : le camp de Khalifa Sall attaque Cheikh Yérim Seck
Economie, répression, gouvernance : l’analyse au vitriol de Thierno Bocoum

Cette sortie virulente reflète un climat politique toujours tendu, alors que le Sénégal entame une phase de transition économique et institutionnelle sous le nouveau régime. Contacté pour réagir, Cheikh Yerim Seck n’a pas encore répondu aux sollicitations.

Share This Article
Previous Article Santé de Farba Ngom :Amnesty, la RADDHO et la LSDH appellent au respect des expertises
Next Article Economie, répression, gouvernance : l’analyse au vitriol de Thierno Bocoum
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Santé de Farba Ngom :Amnesty, la RADDHO et la LSDH appellent au respect des expertises

ActualitesPolitique

Sénégal : les ex-détenus politiques dénoncent le « reniement » de Fadilou Keïta

Politique

Lancement des Cartes de Membre : Barthélémy Dias Appelle à la Solidarité et à l’Engagement pour un Sénégal Prospère

Politique

Confrontation entre Waly Diouf Bodian et Madiambal Diagne : accusations mutuelles et déception

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Sénégal–Soudan : Pape Thiaw affiche sa confiance avant un match clé

Football Sports

Qualifications Mondial 2026 : Aliou Cissé décroche sa première victoire à la tête de la Libye

Football Sports

Ismaïla Sarr forfait, Ousseynou Niang rejoint la sélection du Sénégal

Football

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea

Football Sports

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea