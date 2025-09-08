À Abu Dhabi, le Premier ministre sénégalais entame une tournée diplomatique à haute portée économique

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est arrivé, dimanche 7 septembre, à Abu Dhabi, pour une visite officielle de cinq jours aux Émirats arabes unis. Ce déplacement, prévu jusqu’au 12 septembre, vise à renforcer les relations bilatérales entre le Sénégal et la fédération du Golfe, dans un contexte régional en pleine mutation.

Accueilli à l’aéroport par Sheikh Shakhboot Al Nahyan, ministre émirati en charge des Affaires africaines, ainsi que par l’ambassadeur des Émirats arabes unis à Dakar, Saeed Hamdan Al Naqbi, le chef du gouvernement sénégalais était accompagné d’une importante délégation composée de ministres, de diplomates et de hauts fonctionnaires.

Il s’agit de la première grande mission diplomatique d’Ousmane Sonko à l’étranger depuis sa nomination au poste de Premier ministre en avril 2024. Cette visite s’inscrit dans la volonté affichée du nouveau gouvernement sénégalais de diversifier ses partenaires internationaux et de consolider sa présence diplomatique dans les régions du Moyen-Orient et de l’Asie.

Les discussions prévues au cours du séjour devraient aborder plusieurs dossiers stratégiques, notamment la coopération économique, les investissements dans les infrastructures, les énergies renouvelables, ainsi que les questions de sécurité. Le Sénégal espère attirer des capitaux dans le cadre de son programme de développement national, la Vision stratégique Sénégal 2050.

Selon des sources proches de la délégation, des accords de coopération pourraient être signés à l’issue de la visite, dans des domaines aussi variés que les technologies vertes, la finance islamique ou encore la formation professionnelle. La visite pourrait également ouvrir la voie à un renforcement de la coopération militaire et sécuritaire, dans un contexte régional marqué par l’instabilité au Sahel.

Le calendrier de cette mission diplomatique intervient peu après un important remaniement ministériel à Dakar, dévoilé le 6 septembre. Pour certains observateurs, la séquence illustre une volonté du pouvoir sénégalais de repositionner son action sur la scène internationale, en quête d’une reconnaissance accrue et de nouvelles alliances économiques.

La visite du Premier ministre Ousmane Sonko aux Émirats devrait se poursuivre jusqu’au jeudi 12 septembre. D’autres rencontres avec des responsables gouvernementaux et des investisseurs sont prévues dans les prochains jours.