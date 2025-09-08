ActualitesSociete

Évasion avortée à la prison de Liberté 6 : un détenu rapidement rattrapé

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

un détenu s’est brièvement évadé du Camp pénal de Liberté 6, à Dakar. Selon le quotidien Libération, qui révèle l’information, l’homme, identifié sous le nom de M. Ndiaye, a réussi à s’échapper aux alentours de 20 heures, en passant par la toiture du quartier de haute sécurité de l’établissement.

Les circonstances de cette évasion restent floues, mais les premiers éléments indiquent que le prisonnier a profité d’un moment de confusion, lié à un transfert de détenus en provenance de la prison de Rebeuss, ainsi que d’une brève coupure d’électricité. Malgré les barbelés et les tirs de sommation d’un garde posté au mirador, l’homme est parvenu à franchir les installations de sécurité.

Condamné en janvier 2023 à quatre ans de prison pour vol en réunion, M. Ndiaye n’a cependant pas réussi à aller bien loin. Il a été localisé et interpellé peu après au sein du camp militaire Sékou Mballo, situé à proximité du centre pénitentiaire. Sa cavale aura duré moins d’une heure.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de l’évasion et établir d’éventuelles failles dans le dispositif de sécurité. Selon les premières constatations, la coupure de courant et le contexte du transfert auraient désorganisé temporairement la surveillance, facilitant la tentative du détenu.

L’administration pénitentiaire n’a pas encore réagi officiellement, mais cette évasion, même avortée, relance les interrogations sur la sécurité des établissements de détention à Dakar, en particulier dans les quartiers censés être les plus sécurisés.

DEPECHES

SÉNÉGAL : EL Malick Ndiaye félicite le Président Faye et le Premier ministre Sonko pour la mise en place du nouveau gouvernement
Ousmane Diagne salue la « marque de confiance » au terme de sa mission à la Justice
Au terme de sa mission ministérielle, Mountaga Diao exprime sa gratitude
« Nous avons cru qu’ils allaient nous égorger » : récit d’un otage sénégalais libéré au Mali
Share This Article
Previous Article À Abu Dhabi, le Premier ministre sénégalais entame une tournée diplomatique à haute portée économique
Next Article « Nous avons cru qu’ils allaient nous égorger » : récit d’un otage sénégalais libéré au Mali
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

By
Xalima
A la UneFootball

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

By
Xalima
CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

À Abu Dhabi, le Premier ministre sénégalais entame une tournée diplomatique à haute portée économique

A la UneActualites

Remaniement au Sénégal : Sonko resserre les rangs autour de ses fidèles

A la UneActualites

Cheikh Niang, le diplomate chevronné qui prend les rênes de la diplomatie sénégalaise

Actualites

Jean-Baptiste Tine salue la République après son départ du ministère de l’Intérieur

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Pape Malickou Diakhaté, nouveau manager général de l’USO

Football

Éliminatoires Mondial 2026 : les Lions assurent l’essentiel avant la RDC

Football

Mondial 2026 (qualifs) : Pape Thiaw prudent avant la RDC, Appiah met en garde les Lions

A la Une Football

Eliminatoires Mondial 2026 : Le Sénégal domine le Soudan (2-0) mais reste derrière la RDC

A la Une Football

Coupe d’Afrique 2025 : le Maroc veut faire de l’événement une vitrine pour l’Afrique