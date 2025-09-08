Évasion avortée à la prison de Liberté 6 : un détenu rapidement rattrapé

un détenu s’est brièvement évadé du Camp pénal de Liberté 6, à Dakar. Selon le quotidien Libération, qui révèle l’information, l’homme, identifié sous le nom de M. Ndiaye, a réussi à s’échapper aux alentours de 20 heures, en passant par la toiture du quartier de haute sécurité de l’établissement.

Les circonstances de cette évasion restent floues, mais les premiers éléments indiquent que le prisonnier a profité d’un moment de confusion, lié à un transfert de détenus en provenance de la prison de Rebeuss, ainsi que d’une brève coupure d’électricité. Malgré les barbelés et les tirs de sommation d’un garde posté au mirador, l’homme est parvenu à franchir les installations de sécurité.

Condamné en janvier 2023 à quatre ans de prison pour vol en réunion, M. Ndiaye n’a cependant pas réussi à aller bien loin. Il a été localisé et interpellé peu après au sein du camp militaire Sékou Mballo, situé à proximité du centre pénitentiaire. Sa cavale aura duré moins d’une heure.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de l’évasion et établir d’éventuelles failles dans le dispositif de sécurité. Selon les premières constatations, la coupure de courant et le contexte du transfert auraient désorganisé temporairement la surveillance, facilitant la tentative du détenu.

L’administration pénitentiaire n’a pas encore réagi officiellement, mais cette évasion, même avortée, relance les interrogations sur la sécurité des établissements de détention à Dakar, en particulier dans les quartiers censés être les plus sécurisés.