Remaniement au Sénégal : Sonko resserre les rangs autour de ses fidèles

Dix-sept mois après l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal connaît un remaniement gouvernemental majeur, officialisé samedi soir par le secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba. Cette nouvelle équipe, forte de 31 membres dont 25 ministres et 6 secrétaires d’État, est désormais dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui semble plus que jamais aux commandes.

Ce réaménagement marque un tournant stratégique dans l’architecture du pouvoir exécutif. Des ministres clés ont été remerciés, tandis que des proches du chef du gouvernement font leur entrée dans des ministères régaliens.

Changements majeurs aux postes stratégiques

Au ministère de la Justice, Yassine Fall, jusque-là cheffe de la diplomatie sénégalaise, remplace Ousmane Diagne. Elle devient ainsi la nouvelle Garde des Sceaux. À sa place, Cheikh Niang, diplomate de carrière, prend la tête du ministère des Affaires étrangères.

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique est désormais dirigé par l’avocat Me Mouhamadou Bamba Cissé, en remplacement du général Jean Baptiste Tine. Deux départs fortement réclamés par la base militante du parti Pastef, selon plusieurs médias.

Autre mouvement notable : l’entrée au gouvernement de Déthié Fall, ancien opposant devenu allié de la majorité, en tant que ministre des Infrastructures.

Le député Amadou Ba prend quant à lui les rênes d’un ministère élargi à la Culture, à l’Artisanat et au Tourisme, en remplacement de Mountaga Diao, écarté.

Des permutations ont également eu lieu, notamment entre Daouda Ngom (ancien ministre de l’Environnement, de retour à ce poste) et El Hadji Abdourahmane Diouf, qui prend en charge l’Enseignement supérieur.

Des départs stratégiques, une recomposition politique

Ce remaniement acté après plusieurs semaines de rumeurs confirme le départ de figures perçues comme modératrices ou technocrates, telles que Ousmane Diagne et Jean Baptiste Tine. Abass Fall, maire de Dakar et ancien ministre du Travail, quitte également l’exécutif.

La presse nationale y voit une prise en main totale de l’exécutif par Ousmane Sonko. Le quotidien Les Échos parle d’un « État-PASTEF en marche », tandis que Le Quotidien note que « Sonko reprend tous les pouvoirs ». WalfQuotidien va plus loin en affirmant que « Diomaye a cédé à la pression du Pastef ».

Une feuille de route claire : Vision Sénégal 2050

Ce nouveau gouvernement est censé incarner un nouveau souffle, à en croire Le Soleil, qui évoque une « nouvelle voilure pour un nouveau cap ». Le Premier ministre Ousmane Sonko a d’ailleurs réaffirmé sa volonté d’aligner l’action gouvernementale sur la Vision stratégique Sénégal 2050, vaste plan de transformation nationale.

Il a prévenu que « l’équipe ministérielle devra travailler sans relâche pour répondre aux attentes des Sénégalais ».

Ce remaniement redistribue les cartes au sein du pouvoir sénégalais, consolidant l’influence d’Ousmane Sonko et renforçant le poids politique du Pastef au cœur de l’appareil d’État. Reste à voir si cette recomposition permettra de répondre efficacement aux défis socio-économiques du pays.