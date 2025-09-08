Ousmane Sonko entame une visite officielle aux Émirats Arabes Unis

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est arrivé ce dimanche 7 septembre 2025 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, dans le cadre d’une visite officielle qui s’étendra jusqu’au 12 septembre.

À son arrivée, le chef du gouvernement a été accueilli par Sheikh Shakhboot Al Nahyan, ministre émirati en charge des Affaires africaines, ainsi que par Son Excellence Saeed Hamdan Al Naqbi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal, et plusieurs autres personnalités.

Cette visite, qualifiée de stratégique par des sources diplomatiques, s’inscrit dans la volonté de renforcer les liens entre Dakar et Abu Dhabi, aussi bien sur le plan économique que politique. Les discussions devraient porter sur la coopération bilatérale dans des domaines clés tels que l’investissement, l’énergie, les infrastructures, l’agriculture et la formation.

La délégation qui accompagne Ousmane Sonko est composée de plusieurs membres du gouvernement et d’acteurs institutionnels, témoignant de l’importance accordée à ce déplacement.

Durant son séjour, le Premier ministre rencontrera de hauts responsables émiratis et participera à des séances de travail visant à consolider les partenariats existants tout en explorant de nouvelles opportunités de collaboration.

Cette mission diplomatique illustre la volonté du Sénégal d’élargir son réseau de partenaires stratégiques sur la scène internationale et de diversifier ses sources d’investissement dans un contexte marqué par la recherche de financements innovants pour soutenir son développement.