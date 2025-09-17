Touba, diplomatie, justice : la presse sénégalaise décortique les urgences du moment

Le lancement d’un plan d’action d’urgence contre les inondations à Touba, la prise de fonction du nouveau ministre des Affaires étrangères Cheikh Niang, et les derniers développements liés à des affaires judiciaires visant d’anciens ministres et hommes d’affaires dominent l’actualité des quotidiens sénégalais ce mercredi.

Selon Sud Quotidien, les fortes précipitations ayant frappé Touba ont conduit les autorités à mettre en œuvre un plan d’urgence, validé à l’issue d’une réunion stratégique avec l’ensemble des acteurs concernés. L’Info rapporte que près de 130 millions FCFA, 15 000 litres de carburant et un parc important d’équipements (camions hydrocureurs, motopompes, électropompes, engins de terrassement, 3 km de tuyaux) ont été mobilisés.

Le Soleil précise que les mesures prioritaires incluent l’ouverture de tranchées drainantes, le renforcement du pompage et des travaux de voirie, tandis que le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement entend coordonner une réponse rapide avec les forces armées, les services techniques de l’État et les collectivités locales.

Sur le plan diplomatique, plusieurs journaux reviennent sur l’entrée en fonction de Cheikh Niang à la tête du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Libération souligne que le diplomate de carrière veut faire de la diplomatie « un levier global de promotion du Sénégal ».

Cheikh Niang a insisté sur la défense de la souveraineté nationale, le renforcement de l’intégration africaine et l’attraction des investissements étrangers, selon WalfQuotidien. L’As évoque une « doctrine » clairement affichée par le ministre lors de la passation de service avec Yassine Fall, désormais ministre de la Justice.

Par ailleurs, la presse s’intéresse aux affaires judiciaires liées à l’opération de reddition des comptes. WalfQuotidien annonce que cinq anciens ministres — Mansour Faye, Ndèye Saly Diop, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima et Ismaïla Madior Fall — devraient être jugés d’ici novembre 2025 par la Haute Cour de justice. « Les instructions sont presque bouclées », indique le journal.

Dans le secteur privé, EnQuête signale que Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES), a comparu mardi devant le Pool judiciaire financier avant de bénéficier d’une liberté provisoire. Le journal fait état d’un « sale temps pour les hommes d’affaires », évoquant une série de convocations judiciaires impliquant d’autres figures comme Khadim Ba, Samuel Sarr, Rayane Hachem et d’autres entrepreneurs.