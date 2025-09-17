A la Une

Touba, diplomatie, justice : la presse sénégalaise décortique les urgences du moment

diatiger
By
diatiger
No Comments
3 Min Read

Le lancement d’un plan d’action d’urgence contre les inondations à Touba, la prise de fonction du nouveau ministre des Affaires étrangères Cheikh Niang, et les derniers développements liés à des affaires judiciaires visant d’anciens ministres et hommes d’affaires dominent l’actualité des quotidiens sénégalais ce mercredi.

Selon Sud Quotidien, les fortes précipitations ayant frappé Touba ont conduit les autorités à mettre en œuvre un plan d’urgence, validé à l’issue d’une réunion stratégique avec l’ensemble des acteurs concernés. L’Info rapporte que près de 130 millions FCFA, 15 000 litres de carburant et un parc important d’équipements (camions hydrocureurs, motopompes, électropompes, engins de terrassement, 3 km de tuyaux) ont été mobilisés.

Le Soleil précise que les mesures prioritaires incluent l’ouverture de tranchées drainantes, le renforcement du pompage et des travaux de voirie, tandis que le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement entend coordonner une réponse rapide avec les forces armées, les services techniques de l’État et les collectivités locales.

Sur le plan diplomatique, plusieurs journaux reviennent sur l’entrée en fonction de Cheikh Niang à la tête du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Libération souligne que le diplomate de carrière veut faire de la diplomatie « un levier global de promotion du Sénégal ».

Cheikh Niang a insisté sur la défense de la souveraineté nationale, le renforcement de l’intégration africaine et l’attraction des investissements étrangers, selon WalfQuotidien. L’As évoque une « doctrine » clairement affichée par le ministre lors de la passation de service avec Yassine Fall, désormais ministre de la Justice.

DEPECHES

Mines au Sénégal : l’État dévoile un vaste chantier d’assainissement après un audit accablant
September 17, 2025
Inondations : des mesures immédiates décidées pour Touba et sa région
Réorganisation au ministère des Infrastructures : plusieurs directions sous la tutelle de Déthié Fall

Par ailleurs, la presse s’intéresse aux affaires judiciaires liées à l’opération de reddition des comptes. WalfQuotidien annonce que cinq anciens ministres — Mansour Faye, Ndèye Saly Diop, Moustapha Diop, Aïssatou Sophie Gladima et Ismaïla Madior Fall — devraient être jugés d’ici novembre 2025 par la Haute Cour de justice. « Les instructions sont presque bouclées », indique le journal.

Dans le secteur privé, EnQuête signale que Mbagnick Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MDES), a comparu mardi devant le Pool judiciaire financier avant de bénéficier d’une liberté provisoire. Le journal fait état d’un « sale temps pour les hommes d’affaires », évoquant une série de convocations judiciaires impliquant d’autres figures comme Khadim Ba, Samuel Sarr, Rayane Hachem et d’autres entrepreneurs.

Share This Article
Previous Article
Next Article À Tivaouane, la Caravane BeYes mise sur les dahira pour l’inclusion économique
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneDiaspora

Ousmane Sonko appelle la diaspora à s’engager dans le plan de relance

By
Xalima
DiasporaXalima TV

Redressement national : Ousmane Sonko sollicite un délai de trois ans

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sonko : « Notre démarche n’est pas guidée par la vengeance, mais par la volonté de rendre justice »

By
Xalima
A la UneXalima TV

Sortie musclée de Wally Seck – lien avec Amadou Sall : Très Graves révélations de S.Saliou Guèye

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Inondations : la situation maîtrisée à Kaolack, selon les autorités

A la UneActualites

Aviation : vers un partenariat stratégique entre le Sénégal et une société émiratie

A la UneActualites

Affaire judiciaire : Aliou Sall au cœur d’une nouvelle offensive du Parquet financier

A la UneCelebrites

POOL JUDICIAIRE FINANCIER : Les dessous de l’affaire Waly

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions

Football Sports

Nicholas Jackson au Bayern : Kompany confiant, le joueur enthousiaste pour ses débuts