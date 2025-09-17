Actualites

À Tivaouane, la Caravane BeYes mise sur les dahira pour l’inclusion économique

La Caravane BeYes a marqué une étape importante dans la ville religieuse de Tivaouane, où le programme a mis l’accent sur l’accompagnement des dahira et des associations locales, considérés comme des acteurs clés de l’inclusion et de l’autonomisation économique.

Selon le préfet Mamadou Gueye, ces structures communautaires jouent un rôle « social et économique majeur », et leur appui constitue un levier essentiel pour l’autonomisation des membres, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat.

Présent lors de cette étape, le député Assane Diop a salué l’action de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (DER/FJ), plaidant pour une augmentation de son budget, au vu de « son impact positif sur les populations ».

Les bénéficiaires du programme ont mis en avant l’importance de l’accompagnement non financier, notamment à travers la formation et le renforcement de capacités. Une approche que la Déléguée générale, Dr Aissatou Mbodj, juge « déterminante pour la pérennité des initiatives soutenues ».

Selon le bilan présenté, l’étape de Tivaouane a permis :

Mines au Sénégal : l’État dévoile un vaste chantier d’assainissement après un audit accablant
September 17, 2025
Relations institutionnelles : la nouvelle secrétaire d’État promet écoute et engagement
Inondations : des mesures immédiates décidées pour Touba et sa région
  • la formalisation et l’accompagnement de 22 groupements ;
  • la participation de 158 femmes parmi les bénéficiaires ;
  • l’inclusion de 17 personnes en situation de handicap ;
  • la mobilisation de plus de 35,7 millions FCFA ;
  • et la création ou consolidation de 210 emplois.
