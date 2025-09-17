À Tivaouane, la Caravane BeYes mise sur les dahira pour l’inclusion économique

La Caravane BeYes a marqué une étape importante dans la ville religieuse de Tivaouane, où le programme a mis l’accent sur l’accompagnement des dahira et des associations locales, considérés comme des acteurs clés de l’inclusion et de l’autonomisation économique.

Selon le préfet Mamadou Gueye, ces structures communautaires jouent un rôle « social et économique majeur », et leur appui constitue un levier essentiel pour l’autonomisation des membres, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat.

Présent lors de cette étape, le député Assane Diop a salué l’action de la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide (DER/FJ), plaidant pour une augmentation de son budget, au vu de « son impact positif sur les populations ».

Les bénéficiaires du programme ont mis en avant l’importance de l’accompagnement non financier, notamment à travers la formation et le renforcement de capacités. Une approche que la Déléguée générale, Dr Aissatou Mbodj, juge « déterminante pour la pérennité des initiatives soutenues ».

Selon le bilan présenté, l’étape de Tivaouane a permis :