Marche de l’opposition : faible mobilisation à Dakar, les cadres de Pastef réagissent

L’opposition sénégalaise a organisé, hier, une marche censée marquer un tournant dans son combat politique. Mais la mobilisation fut en deçà des attentes, donnant lieu à une démonstration de force jugée modeste par de nombreux observateurs.

La manifestation, autorisée par les autorités administratives, avait pour objectif de réclamer la libération de plusieurs figures politiques actuellement en détention ainsi que de dénoncer, selon les organisateurs, « un climat de restriction des libertés démocratiques ». Cependant, le cortège n’a rassemblé que quelques centaines de participants, bien loin des foules massives espérées.

Du côté de la majorité présidentielle et de ses soutiens, cette faible affluence est perçue comme un signe clair d’essoufflement de l’opposition. « Encore une fois, ils ont échoué à mobiliser. Leur chemin est encore long, car il leur manque une vision claire et une alternative crédible », a commenté Waly Diouf Bodian, cadre politique proche du pouvoir.

Face à ces critiques, des voix de l’opposition, notamment celles issues de Pastef, ont tenu à réagir.

  • Depuis Dakar, l’ancien ministre Dr Lansana Gagny Sakho a dénoncé le mouvement « Rappel à l’Ordre », le qualifiant de « caricature confuse, sans vision, refuge des fossoyeurs d’hier », insistant sur le fait que le Sénégal mérite « une opposition digne, fondée sur des idées et des principes ».
  • Depuis Abuja, le député Guy Marius Sagna, figure de Pastef, a répliqué : « J’ai suivi avec amusement cette marche pour la libération de voleurs de deniers publics et d’insulteurs. Cela porte un nom : agitation terminale et râles agoniques d’un système néocolonial et parasitaire. »

Cette marche s’inscrit dans un contexte politique tendu, où l’opposition peine à se réorganiser et à rassembler ses forces après de récentes défaites électorales. L’opinion publique, elle, reste partagée entre lassitude face aux confrontations politiques et attente de propositions concrètes pour répondre aux défis économiques et sociaux du pays.

En somme, la marche d’hier aura davantage mis en lumière les fragilités de l’opposition que sa capacité à incarner une alternative, tout en ravivant les clivages entre majorité et opposition.

