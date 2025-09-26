Actualites

Fils de Madiambal Diagne, Mohamed Diagne arrêté alors qu’il tentait de fuir le Sénégal en moto

Dans une opération menée à l’aube, les agents du commissariat spécial de Karang ont procédé à l’arrestation de Mohamed Diagne, fils du journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne, alors qu’il tentait de quitter clandestinement le territoire sénégalais à moto.

Une tentative d’exfiltration déjouée

Âgé de 33 ans et se présentant comme administrateur de société, Mohamed Diagne a été interpellé vers 4 h du matin ce jeudi à la frontière sénégalo-gambienne. Il était en possession de plus d’un million de francs CFA en liquide et d’un sac contenant des effets personnels. Il venait de payer 50 000 FCFA à un conducteur de moto Jakarta à Passy pour traverser discrètement vers la Gambie.

Mais sa fuite a été stoppée grâce à la vigilance des agents de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF), qui ont immédiatement procédé à une vérification d’identité. Les policiers ont alors découvert qu’une opposition à la sortie du territoire pesait sur lui.

Un dossier judiciaire sensible

Selon les premières informations, Mohamed Diagne serait impliqué dans une affaire judiciaire visant son père, Madiambal Diagne. Ce dernier fait l’objet d’une enquête pour blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, dans le cadre de transactions suspectes estimées à plus de 21 milliards de francs CFA.

Le fils de l’ancien patron du groupe Avenir Communication est actuellement en cours de transfert à Dakar, où il sera pris en charge par la Division des investigations criminelles (DIC). Il pourrait être entendu dans les prochains jours dans le cadre de l’information judiciaire en cours.

Une affaire à fort retentissement

Cette arrestation pourrait marquer un tournant dans un dossier qui suscite une vive attention médiatique et politique. La figure de Madiambal Diagne, connue pour ses prises de position publiques et son influence dans le paysage médiatique sénégalais, place cette affaire au cœur de l’actualité nationale.

Les autorités judiciaires n’ont, pour l’heure, pas encore communiqué officiellement sur le rôle exact de Mohamed Diagne dans cette affaire, mais des développements sont attendus dans les prochains jours.

