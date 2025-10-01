Macky Sall salue le rôle pionnier de l’Arabie saoudite dans la cyberdiplomatie

L’ancien président sénégalais, Macky Sall, a exprimé sa gratitude aux autorités saoudiennes pour leur invitation au Forum mondial de la cybersécurité, qui se tient à Riyad les 1er et 2 octobre 2025. Créée en 2020, cette rencontre internationale est devenue une plateforme incontournable d’échanges et de coopération sur les grands enjeux liés à la sécurité numérique.

Dans ses propos, Macky Sall a félicité l’Arabie saoudite pour « son rôle pionnier dans la cyberdiplomatie », mettant en avant la pertinence de cette initiative qui vise à trouver des solutions consensuelles aux défis croissants du cyberespace au XXIe siècle.

Intervenant lors de la séance plénière inaugurale, consacrée au thème « Parvenir à un consensus dans la complexité », l’ancien chef d’État a rappelé l’urgence de bâtir une approche globale, inclusive et coordonnée face aux menaces transfrontalières de la cybercriminalité.

Il a particulièrement insisté sur la situation de l’Afrique, soulignant que le continent ne devait pas être considéré comme « le maillon faible » dans la lutte contre ce fléau mondial. Macky Sall a plaidé pour un renforcement de la coopération internationale et pour l’inclusion des pays africains dans l’élaboration de normes et de mécanismes de protection partagés.

En participant à ce forum de haut niveau, Macky Sall confirme son engagement pour une gouvernance mondiale de la cybersécurité, dans un contexte marqué par la multiplication des attaques informatiques et la montée des enjeux liés à la souveraineté numérique.