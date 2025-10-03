Enquête sur les violences, cyberattaque contre l’État et ambitions du PDS : les quotidiens sénégalais passent à la loupe l’actualité brûlante

La justice sénégalaise enclenche une phase attendue depuis plusieurs mois : l’ouverture des auditions dans le cadre de l’enquête sur les violences politiques qui ont secoué le pays entre mars 2021 et janvier 2024. Ces événements, qui ont fait plusieurs morts et causé des dégâts matériels importants, marquent l’un des épisodes les plus tendus de la vie politique sénégalaise récente.

Ce vendredi matin, la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane à Dakar devait entendre Pape Abdoulaye Touré, présenté comme une victime de tortures et membre fondateur de l’Initiative zéro impunité (IZI). Il s’agit de la première audition dans une série annoncée comme décisive pour l’établissement des responsabilités dans les violences qui ont jalonné les contestations contre le pouvoir en place à l’époque.

Selon les informations recueillies par plusieurs quotidiens sénégalais, dont Walfquotidien et Vox Populi, trois auditions étaient prévues dans la journée. La procédure fait suite au soit-transmis adressé par le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, qui a demandé une enquête exhaustive. Le parquet vise à faire toute la lumière sur les homicides, actes de torture, traitements dégradants et autres exactions commis durant cette période troublée.

La Division des investigations criminelles (DIC) et la Section de recherches de la gendarmerie sont désormais mobilisées conjointement. Cette synergie entre les deux entités judiciaires est saluée comme un signal fort d’une volonté de relancer une mécanique judiciaire longtemps au ralenti.

Amnesty International, par la voix de son directeur exécutif au Sénégal, a exprimé son espoir de voir une véritable démarche d’investigation aboutir. L’ONG souligne la nécessité d’un processus rigoureux pour garantir justice aux victimes, tout en respectant les droits de toutes les parties impliquées.

Les organisations de la société civile, telles que l’Initiative zéro impunité (IZI) et le mouvement Sénégal notre priorité (SNP), insistent de leur côté sur l’importance d’un suivi serein et responsable du processus. Elles appellent l’opinion publique à observer avec vigilance, mais sans passion excessive, le déroulement de ces auditions.

Sur le plan judiciaire, les accusations sont lourdes. L’ancien ministre de la Justice Ousmane Diagne avait révélé que les faits visés dans l’enquête incluent notamment des crimes contre l’humanité, des meurtres et des assassinats. Des termes rarement utilisés dans le cadre d’enquêtes nationales, et qui témoignent de la gravité des événements survenus entre 2021 et 2024.

En parallèle, l’actualité nationale reste marquée par une cyberattaque d’ampleur qui a visé la Direction générale des impôts et domaines (DGID). Selon Le Quotidien, l’administration fiscale a été totalement vidée de sa mémoire numérique. La perte financière serait estimée à plus de 50 milliards de francs CFA par semaine. La DGID a reconnu une indisponibilité temporaire de ses services en ligne, sans toutefois confirmer l’ampleur des pertes.

Sur le terrain politique, le Parti démocratique sénégalais (PDS) prépare sa réorganisation. Anciennement au pouvoir entre 2000 et 2012, le parti a annoncé une refonte de son comité directeur et de son secrétariat national. Cette annonce intervient dans un contexte où le PDS critique ouvertement la gouvernance actuelle et semble déjà se projeter vers la présidentielle de 2029, après les échecs successifs de la candidature de Karim Wade en 2019 et 2024.

Entre relance judiciaire, fragilité institutionnelle et recomposition politique, le Sénégal aborde une période charnière, marquée par des enjeux majeurs pour sa stabilité démocratique et son avenir institutionnel.