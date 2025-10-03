A la UneActualites

À Tambacounda, le FONGIP ouvre un centre et débloque 3 milliards pour les porteurs de projets

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) a officiellement lancé ce vendredi une initiative majeure en faveur de l’économie locale à Tambacounda. À travers l’inauguration du Centre d’affaires oriental, l’institution a annoncé la mise à disposition d’une enveloppe de 3 milliards de francs CFA destinée à soutenir l’entrepreneuriat et à renforcer l’accès au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et industries (PMI) de la région.

Cette enveloppe entre dans le cadre de la politique de territorialisation des interventions du FONGIP, qui vise à réduire les inégalités d’accès au financement entre les zones urbaines et les régions de l’intérieur du pays. Le Pôle-Est, longtemps perçu comme enclavé économiquement, devient ainsi une priorité stratégique pour les interventions futures de l’institution.

L’annonce a été faite jeudi 2 octobre par le Secrétaire général du FONGIP, Abdoulaye Diassé, lors d’une série de visites de courtoisie auprès des autorités locales, en amont de l’inauguration officielle du centre. Reçu par le gouverneur de région, Guedj Diouf, ce dernier a salué l’initiative, soulignant les attentes fortes des populations locales en matière de financement et d’accompagnement. Il a également insisté sur la nécessité d’intensifier les campagnes de sensibilisation pour permettre une meilleure appropriation des services du FONGIP par les bénéficiaires potentiels.

Les visites ont également conduit la délégation auprès du Conseil départemental, de la Mairie, des Chambres des métiers et de commerce, ainsi que de plusieurs institutions locales, dont la Direction régionale de la famille, la Maison de la femme et les autorités religieuses. Toutes ont exprimé un même sentiment : celui d’un espoir renouvelé pour l’écosystème entrepreneurial de Tambacounda.

« Le FONGIP est là pour être un levier de transformation locale, au service des entrepreneurs et porteurs de projets. Nous serons présents, à l’écoute, et efficaces dans nos interventions », a déclaré Abdoulaye Diassé, au nom de Madame l’Administrateur général du fonds.

L’installation du Centre d’affaires oriental à Tambacounda marque une étape importante dans le déploiement des instruments du FONGIP en dehors de Dakar. Il devrait offrir un guichet de proximité pour la délivrance de garanties, l’assistance technique aux projets, et la facilitation des relations avec les institutions financières.

Dans une région marquée par un fort potentiel humain mais aussi par des défis structurels, cette initiative est perçue comme un pas concret vers un développement économique plus inclusif, répondant aux besoins réels des acteurs économiques locaux.

