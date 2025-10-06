Pape Malick Ndour auditionné puis relâché dans le cadre de l’enquête sur les violences politiques

L’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a été entendu ce lundi 6 octobre par la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, à Dakar. Cette convocation s’inscrit dans le cadre de l’enquête ouverte sur les violences politiques survenues au Sénégal entre 2021 et 2024, une période marquée par de fortes tensions entre l’opposition et le régime de Macky Sall.

Le responsable de l’Alliance pour la République (APR), parti de l’ancien président, avait été intercepté samedi à l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD), alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour un vol à destination de la France. Son nom figurait dans une procédure en cours, notamment à la suite d’une plainte déposée par un jeune militant, Pape Abdoulaye Touré, entendu vendredi par les mêmes enquêteurs.

Selon des sources proches du dossier, l’audition de Pape Malick Ndour a duré plusieurs heures, au cours desquelles il aurait nié toute implication directe dans les incidents évoqués. Aucune charge n’a été retenue contre lui à ce stade, et il a pu regagner son domicile dans la soirée.

L’affaire s’inscrit dans un contexte de volonté de transparence affichée par les nouvelles autorités sénégalaises. Depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye en mars 2024, plusieurs dossiers liés aux répressions des manifestations, à l’arrestation de militants ou à la gestion sécuritaire du pays sous l’ancien régime ont été rouverts. La période ciblée par les enquêteurs – de 2021 à 2024 – englobe notamment les épisodes de violence liés aux arrestations de figures de l’opposition, dont Ousmane Sonko, actuel Premier ministre.

Pape Malick Ndour, ancien député et ex-coordonnateur national de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER), est une figure montante de l’ex-parti présidentiel. Il était resté relativement discret depuis la fin du régime Sall, mais continuait d’occuper des responsabilités au sein de l’APR.

Aucune déclaration officielle n’a été faite par l’intéressé à sa sortie de l’audition. Du côté de son entourage politique, certains dénoncent une “chasse aux sorcières”, tandis que d’autres appellent à laisser la justice faire son travail. L’enquête se poursuit et pourrait impliquer d’autres anciens responsables, à mesure que les investigations avancent.