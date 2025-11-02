Anniversaire du parti Awalé : Waly Diouf Bodiang relativise les démonstrations de force

À l’occasion du quatrième anniversaire du parti Awalé, dirigé par le ministre de l’Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, le responsable politique Waly Diouf Bodiang a livré une réflexion acérée sur la notion de représentativité dans le champ politique sénégalais.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a estimé qu’« en politique, l’idée de rencontrer tous ses militants et sympathisants dans une salle fermée, fût-elle pleine comme un œuf pourri, donne une claire mesure de son poids et de sa représentativité sur l’échiquier ».

Cette remarque, teintée d’ironie, semble pointer les limites des démonstrations de force souvent mises en avant lors des événements politiques. Elle relance, de manière implicite, le débat sur la véritable capacité de mobilisation et d’influence des partis dans le contexte sénégalais actuel, marqué par une recomposition des alliances au sein de la majorité présidentielle.

Alors que le parti Awalé célébrait son anniversaire en présence de plusieurs figures de la coalition au pouvoir, dont Aminata Touré, haut représentant du chef de l’État, la sortie de Waly Diouf Bodiang s’inscrit dans un climat où la visibilité médiatique et la mobilisation populaire restent des instruments de légitimité politique.

Pour de nombreux observateurs, ce type de prise de parole traduit une lucidité sur la nature réelle du rapport de force politique : une salle comble ne suffit pas toujours à traduire une assise populaire durable.