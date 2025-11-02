Anniversaire du parti Awalé : Waly Diouf Bodiang relativise les démonstrations de force

À l’occasion du quatrième anniversaire du parti Awalé, dirigé par le ministre de l’Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, le responsable politique Waly Diouf Bodiang a livré une réflexion acérée sur la notion de représentativité dans le champ politique sénégalais.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a estimé qu’« en politique, l’idée de rencontrer tous ses militants et sympathisants dans une salle fermée, fût-elle pleine comme un œuf pourri, donne une claire mesure de son poids et de sa représentativité sur l’échiquier ».
Cette remarque, teintée d’ironie, semble pointer les limites des démonstrations de force souvent mises en avant lors des événements politiques. Elle relance, de manière implicite, le débat sur la véritable capacité de mobilisation et d’influence des partis dans le contexte sénégalais actuel, marqué par une recomposition des alliances au sein de la majorité présidentielle.
Alors que le parti Awalé célébrait son anniversaire en présence de plusieurs figures de la coalition au pouvoir, dont Aminata Touré, haut représentant du chef de l’État, la sortie de Waly Diouf Bodiang s’inscrit dans un climat où la visibilité médiatique et la mobilisation populaire restent des instruments de légitimité politique.
Pour de nombreux observateurs, ce type de prise de parole traduit une lucidité sur la nature réelle du rapport de force politique : une salle comble ne suffit pas toujours à traduire une assise populaire durable.
La sortie de Waly Diouf Bodian relève d’une mesquinerie politique indigne d’un responsable de son niveau. Un Directeur général d’une institution stratégique comme le Port autonome de Dakar devrait mesurer ses propos et incarner l’esprit de rassemblement prôné par le Président de la République, au lieu de se livrer à des piques puériles sur les réseaux sociaux.
Comparer un événement politique interne, célébrant 4 années d’existence d’un parti de la coalition au pouvoir, au meeting d’un autre leader de la majorité, n’est ni stratégique ni responsable. C’est de la politique de bas étage, nourrie par la jalousie, la division et la volonté de semer la discorde là où le chef de l’État appelle à l’unité.
La grandeur en politique ne se mesure pas au nombre de places dans une salle, mais à la capacité d’un leader à rassembler, à proposer une vision et à porter un discours d’apaisement et de maturité.
Dr El Hadji Abdourahmane Diouf a exprimé une position républicaine sur la justice et la réconciliation nationale — on peut la discuter, mais on la respecte. Répondre par des moqueries, c’est la preuve d’un manque d’arguments et d’un vide intellectuel.
Si certains pensent exister politiquement en attaquant leurs alliés, c’est qu’ils ont déjà perdu la boussole de la coalition et oublié que notre adversaire, ce n’est pas un partenaire de gouvernement, mais la pauvreté, l’injustice et les défis du pays.
La politique exige hauteur, élégance et vision.
La méchanceté, elle, n’a jamais construit une nation.
*Imam Mor LOUME*