Diplomatie régionale : le président sénégalais assistera à la cérémonie d’investiture d’Alassane Ouattara le 8 décembre

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, se rendra à Abidjan le 8 décembre prochain. Il assistera à la cérémonie d’investiture du président ivoirien Alassane Ouattara, réélu le 25 octobre dernier pour un quatrième mandat. Cette invitation témoigne de la solidité des relations bilatérales entre Dakar et Abidjan, ainsi que de la place centrale du Sénégal dans la diplomatie ouest-africaine.

Un déplacement au fort symbole diplomatique

La participation du chef de l’État sénégalais aux cérémonies officielles en Côte d’Ivoire s’inscrit dans la tradition des échanges réguliers entre les deux pays. Les présidents successifs des deux États ont entretenu des relations étroites sur les plans politique, économique et sécuritaire.

Le déplacement de Bassirou Diomaye Faye est perçu comme un signal de continuité dans les relations sénégalo-ivoiriennes, à un moment où la région fait face à plusieurs défis majeurs : stabilité politique, intégration économique et coopération sécuritaire.

Ouattara entame un quatrième mandat

Réélu à l’issue du scrutin du 25 octobre, Alassane Ouattara entame un nouveau mandat marqué par des attentes fortes, notamment en matière de développement, de cohésion nationale et de renforcement des infrastructures.
L’investiture, qui réunira plusieurs chefs d’État et délégations internationales, servira également de vitrine diplomatique pour la Côte d’Ivoire.

Des enjeux régionaux toujours présents

La présence de Bassirou Diomaye Faye pourrait également offrir l’occasion d’échanges bilatéraux en marge de la cérémonie, alors que les dynamiques politiques et économiques de la CEDEAO traversent une période de recomposition.
Les questions de coopération régionale, d’intégration économique et de sécurité collective restent au cœur des préoccupations des dirigeants ouest-africains.

Un geste protocolaire et politique

Au-delà de la dimension protocolaire, la participation du président sénégalais illustre la volonté de Dakar de maintenir son rôle de partenaire clé dans la région. Ce déplacement consolide par ailleurs les liens personnels et politiques entre Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara.

1 Comment

  • Le Président DIOMAYE demeure le meilleur et le plus fidèle allié d’Ousmane SONKO – quoique cela puisse paraître paradoxal _ Vers l’inéluctable consécration du tandem DIOMAYE-SONKO _ Un gigantesque tsunami politico-religieux (chaos salvateur) en direct !!! Par Docteur Mouhamadou Bamba NDIAYE (Ancien Interne des Hôpitaux et Rétro confirmateur du Mahdi)
    [Audio (En Wolof)] Suivre ce lien : https://www.facebook.com/share/v/1FstuNuaZc/
    Oui, le Président DOMAYE ne travaille que pour son mentor Ousmane SONKO, conformément à la mission qu’il s’est toujours fixée, en dépit de tous les actes qu’il a manifestement posés et qui pourraient faire croire à une “ très haute” trahison (ou une possession par le Démon) – Et pourtant, il n’en est rien du tout ! Cependant, il faut avouer que la démarche de DIOMAYE est loin d’être habituelle, pour ne pas dire rationnelle ; oui, elle a indéniablement une connotation mystique ; et c’est ce qui a véritablement dérouté tous les observateurs se fondant sur l’approche psychosociologique classique (exclusivement matérialiste). …

    Reply

