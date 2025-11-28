Actualites

Santé et détention : polémique autour des conditions de l'épouse de Madiambal Diagne

L’épouse du journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne, Mabintou Diaby, a été évacuée en urgence ce jeudi, dans un état qualifié de « critique » — une annonce confirmée par la chaîne 7TV et relayée par plusieurs médias sénégalais.

Depuis son placement sous mandat de dépôt le 29 septembre 2025 dans le cadre d’une enquête de blanchiment de capitaux, ses avocats n’ont cessé de tirer la sonnette d’alarme. Selon leur défense, Mme Diaby présentait dès sa garde à vue des « affections organiques extrêmement préoccupantes », documentées dans son dossier médical.

Son état de santé, jugé incompatible avec la détention, s’est aggravé au point qu’un transfert d’urgence vers l’Hôpital Principal de Dakar a été rendu nécessaire le 23 octobre, suivi d’une admission dans un pavillon spécial. Mais selon les avocats, le suivi médical restait insuffisant pour assurer un traitement adapté à la gravité de ses pathologies.

Aujourd’hui, l’évacuation d’urgence témoigne d’une aggravation dramatique — et relance les appels à la défense des droits fondamentaux. Le collectif d’avocats considère que « le maintien en détention est incompatible avec son état de santé » et demande une libération provisoire immédiate, invoquant le principe de dignité humaine.

Alors que ce drame personnel s’inscrit dans une affaire judiciaire lourde autour de Madiambal Diagne, l’État sénégalais est aujourd’hui placé face à un dilemme : conjuguer justice et humanité. La vie humaine — rappellent les avocats — prime sur toute autre considération.

Affaire Mouhamed Ndiaye : la justice saisie, le suspect renvoyé devant les flagrants délits
Crise en Guinée-Bissau : Umaro Sissoco Embaló exfiltré vers Brazzaville après une halte mouvementée à Dakar
Relations bilatérales : Dakar veut harmoniser sa politique d’extradition et de visas
Saint-Louis : mobilisation nocturne à l’UGB après l’assemblée générale de la CESL
  • Si madiambal Diagne n’est pas inquiété par l’etat de santé de son épouse pour venir auprès d’elle alors, je ne vois pas en quoi la justice ou le Sénégalais lamba doit s’en occuper. Il y a pas mal se sénégalais malades et qui croupissent en prison alors pas de traitement de faveur pour cette dame dont-on accuse de faits délictuels graves. On nous a dit que Ousmane sonko était dans un état plus critique en détention mais personne ne l’avait donné un quelconque contrôle judiciaire pour le permettre de sortir de la prison. Tous les sénégalais doivent être d’égale dignité

  • C’est une affaire judiciaire, le gouvernement ne se mêle pas dans des objets hors de ses compétences.
    Je rappelle à ces gens l’humanitaire c’est l’humanitaire, il n’ya pas deux humanitaires ; pas de ségrégation ! Beaucoup de personnes sont aujourd’hui dans nos prisons et certains sont malades ; peut être certains gravement et pourtant vos bouches n’en parlent pas.

