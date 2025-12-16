Russie et diaspora sénégalaise : Senipathé Faye partage son expérience à l’occasion de la Journée nationale de la Diaspora

XALIMANEWS: À l’occasion de la Journée nationale de la Diaspora, la rédaction de Xalima a rencontré Senipathé Faye, Sénégalais résidant en Russie et passionné par le développement de son pays. Diplômé en informatique et actuellement machiniste Premier Classe dans les chemins de fer russes, Senipathé revient sur son quotidien, les difficultés rencontrées par la diaspora sénégalaise en Russie, et sur ce que son expérience à l’étranger peut apporter au Sénégal

Depuis la Russie, comment vivez-vous votre quotidien en tant que Sénégalais et comment est perçue la diaspora sénégalaise dans ce pays ?

La Fédération de Russie, dirigée par Son Excellence Vladimir Poutine, est un pays connu et reconnu dans le monde pour sa superficie et sa puissance géopolitique. Sa riche histoire et son statut de puissance mondiale en font un pays fascinant, mais complexe sur les plans culturel, politique et économique.

La diaspora sénégalaise y vit avec de nombreux obstacles. Les jeunes immigrés rencontrent souvent des difficultés dans l’accès au travail, principalement en raison de la barrière de la langue. L’adaptation et l’intégration constituent également des défis majeurs à cause des différences culturelles et des mentalités.

Malgré ces défis, nous sommes très présents et solidaires. Plusieurs groupes et associations de Sénégalais en Russie, notamment celui dirigé par Ousmane Cissé, facilitent l’intégration et le rapprochement entre compatriotes.

Qu’est-ce que votre expérience en Russie vous a appris, et en quoi ces acquis peuvent-ils être utiles au Sénégal aujourd’hui ou demain ?

Je suis Sénégalais d’origine, né à Bankhass et ayant grandi à Santhieu Ba, avec des attaches familiales à Fass. Fier de mes racines, je suis venu en Russie en 2018 avec la volonté de servir mon pays après mes études supérieures.

J’y ai obtenu un deuxième Master en informatique à l’Université d’État technique de Bryansk, puis un doctorat en informatique à l’Université de l’Énergie. Aujourd’hui, je travaille dans les chemins de fer de l’État russe en tant que machiniste Premier Classe. Mon travail me passionne et j’ai beaucoup appris sur la discipline, le développement technologique et l’organisation professionnelle.

Mon expérience m’a également permis de suivre avec intérêt le développement des infrastructures au Sénégal, comme le TER reliant Dakar au nouvel aéroport Blaise Diagne. Ces acquis peuvent, demain, servir au développement des projets ferroviaires et technologiques dans mon pays. Je suis fier de pouvoir partager ce savoir-faire pour contribuer au Sénégal.

À l’occasion de la Journée nationale de la Diaspora, quel message souhaitez-vous adresser aux autorités sénégalaises et à vos compatriotes de l’extérieur ?

À l’occasion de cette journée, je tiens à remercier tous nos compatriotes de la diaspora. Mon message aux dirigeants sénégalais est de mieux soutenir les Sénégalais vivant en Russie. Malgré l’existence de notre association, nos moyens restent limités et l’assistance peu opérationnelle.

Il est essentiel de reconnaître les défis de nos frères et sœurs à l’étranger et de renforcer les actions en faveur de leur intégration et de leur contribution au développement du Sénégal.

Interview réalisée par Papa Ibrahima Diop Vito, Xalima le 16 Décembre 2025

Я хотел тоже через это интервью, делать очень большое благодарность у моего депо ТЧЭ5 ОРЕХОВО ЗУЕВО , Российская федерация, московская область, город Орехово-Зуево, посёлок Приозерье!

Сегодня, я очень рад когда мне звонили с Африки для интервью об меня и моя работа и как это все происходит!!!

В это интервью , было рассказано моя жизнь в России, как после учёбы, стал помощником машиниста в российской федерации.

В моя Сенегал строили новый железный дороги с Дакара столица Сенегал до новый аэропорт международный аэропорт , через это интервью, дал радост в будущем стать начальником наша железная дорога и так буду !!!

И моя история как с Сенегал до РЖД РФ.

спасибо все начальство ТЧЭ 5 :

1 Ремизов Андрей Валерьевич начальник депо ТЧЭ5

2-Василенко Дмитрий Вячеславович зам начальника по кадрам

3- Шаталова надежда Владимировна инженер по подготовке кадров

4- Шестаков Семён Александрович машинист инструктор ( лучший всех )

3- Щербакова Елена Владимировна ведущий специалист по управлению персоналом

И всех остальных сотрудников!!!!

Я горжусь Сенегали и Россия