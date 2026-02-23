Homosexualité et transmission volontaire présumée du VIH : six arrestations en 48 heures

XALIMANEWS: L’enquête sur une affaire présumée de transmission volontaire du VIH a conduit à six arrestations entre samedi et dimanche.

A. Cissé a été interpellé samedi à Saint-Louis. Le lendemain, cinq autres suspects ont été arrêtés. Il s’agit de l’individu surnommé “Dabakh”, du tailleur Mansour Baldé, alias “Zo”, ainsi que de R. Mendy, M. Mané et A. Mbaye.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, les mis en cause seraient liés à un réseau soupçonné d’avoir organisé des rencontres sexuelles à risque, alors que certains participants auraient été informés de leur statut sérologique.

L’affaire relance le débat sur la responsabilité pénale en matière de transmission volontaire du VIH, mais aussi sur les enjeux de santé publique et de prévention