Trois heures et demie avec Sonko : décryptage des réponses aux dossiers brûlants

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a affronté hier l’Assemblée nationale avec une détermination sans faille, répondant sans détour aux questions les plus sensibles du pays. Pendant près de trois heures et demie, il a défendu l’action de son gouvernement, affichant une posture de “Gardien de la Révolution”, mêlant fermeté, pragmatisme et maîtrise face à une Assemblée mobilisée.

Sur la crise universitaire, Sonko assume l’intervention policière à l’Université Cheikh Anta Diop pour protéger les infrastructures nationales, tout en dénonçant les abus inadmissibles de certains agents. Il a annoncé des mesures conservatoires pour prévenir toute répétition, adoptant une approche qui allie fermeté sécuritaire et empathie envers la jeunesse, consciente de l’importance de ce socle électoral.

Concernant l’homosexualité, le Premier ministre annonce le dépôt d’un projet de loi pour durcir la lutte, tout en rappelant le respect du secret médical. Il entend ainsi reprendre la main sur un dossier brûlant, affichant une fermeté législative totale et un engagement sans équivoque sur ce sujet sociétal sensible.

Face aux questions économiques, Sonko met en garde contre toute pression excessive sur les finances publiques. Il aborde la question de la dette nationale et de la souveraineté économique, y compris les relations avec le FMI, et assure un contrôle renforcé des ressources stratégiques, notamment le phosphate. Il appelle à la rigueur et à la responsabilité collective pour sécuriser l’avenir économique du pays.

Le chef du gouvernement a également répondu aux préoccupations sociales et internationales, évoquant la situation des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc, les revendications syndicales, la commercialisation de l’arachide et la mort tragique de l’étudiant Abdoulaye Ba. Sur chacun de ces dossiers, Sonko a fait preuve de précision, franchise et transparence, refusant d’éluder les critiques et démontrant une vision claire pour le Sénégal et l’Afrique.

En résumé, cette séance a été un grand oral choc pour le Premier ministre. Entre fermeté législative, maîtrise des crises et vision stratégique, Ousmane Sonko s’affirme comme un acteur incontournable de la scène politique, prêt à défendre ses choix face aux défis économiques, sociaux et sécuritaires du pays.