Le Premier ministre annonce la création d’un Fonds de la Diaspora pour l’immobilier

XALIMANEWS: Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a déclaré, mercredi, en Conseil des ministres, que la réflexion entamée lors de la première édition de la Journée nationale de la diaspora, a abouti à la proposition de création d’un Fonds immobilier de la Diaspora.

”La réflexion entamée par la suite [de cette journée], à l’initiative du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, a abouti à la proposition de création d’un Fonds Immobilier de la Diaspora-Sénégal”, rapporte la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

Les autorités sénégalaises ont décrété chaque 17 décembre Journée nationale de la diaspora, afin de rendre hommage à ces Sénégalais de l’extérieur pour leur contribution économique et sociale au développement du pays.

Les transferts d’argent de la communauté sénégalaise vivant à l’étranger représentent ”près de 10 % du PIB, soit 2 200 milliards de francs CFA par an, destinés principalement à la consommation”, a souligné le chef du gouvernement.

Le Premier ministre a, dans cette dynamique de booster la contribution économique de la diaspora, présenté le concept ”Fonds commun de placement immobilier-Diaspora Sénégal (FCPI-DS) qui viserait à transformer ces flux en investissements immobiliers locatifs, générant des revenus réguliers pour les familles, tout en constituant un patrimoine durable pour cette Diaspora, sans dette publique”.

Ousmane Sonko a demandé au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, de ”finaliser la réflexion avec les parties prenantes et d’en faire la présentation prochainement en Conseil des ministres”.