Incursion présumée de soldats mauritaniens : Papa Tahirou Sarr interpelle le Gouvernement

XALIMANEWS: Une vive inquiétude agite le débat public après des informations faisant état d’une possible incursion de soldats mauritaniens sur le territoire sénégalais, dans des localités situées au nord du pays. Face à la gravité supposée des faits, le député Papa Tahirou Sarr, membre de la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée nationale du Sénégal, a adressé une question écrite au Gouvernement.

Dans sa correspondance adressée au Premier ministre, le parlementaire évoque une atteinte potentielle à la souveraineté nationale. Il rappelle que les frontières du Sénégal ne sont ni symboliques ni négociables, mais constituent l’expression concrète de l’intégrité territoriale et du fondement même de l’État. Si les faits étaient confirmés, estime-t-il, ils représenteraient une situation d’une extrême gravité.

Au-delà des allégations d’incursion, le député pointe surtout ce qu’il qualifie de silence préoccupant des autorités. Selon lui, l’absence de communication claire et rapide sur une question touchant à l’intégrité du territoire national alimente l’inquiétude des populations et affaiblit le sentiment de protection que l’État doit garantir à ses citoyens.

Les populations du Nord, directement concernées, exprimeraient un sentiment de frustration et d’abandon. Une perception que Papa Tahirou Sarr juge dangereuse pour la cohésion nationale, dans un contexte où la stabilité et la confiance envers les institutions demeurent essentielles.

Dans sa question écrite, il demande notamment au Gouvernement de confirmer ou d’infirmer officiellement l’incident, d’expliquer les éventuelles démarches diplomatiques entreprises auprès des autorités mauritaniennes et de préciser les mesures envisagées pour garantir le respect strict et durable de l’intégrité territoriale du Sénégal. Il sollicite également des garanties concrètes pour rassurer les populations du Nord.

Tout en rappelant l’attachement du peuple sénégalais à la paix et à la coopération avec ses voisins, le député souligne que celle-ci ne saurait exister sans un respect rigoureux des frontières et une affirmation claire de la souveraineté nationale.

L’interpellation intervient dans un climat où les questions de sécurité et de défense occupent une place centrale dans le débat public. Reste désormais à savoir quelle réponse apportera l’exécutif à cette demande formelle d’éclaircissements.