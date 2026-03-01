Fusillade au Texas : un Américain d’origine sénégalaise au cœur de l’enquête après une attaque meurtrière à Austin

Une fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier festif de Austin a fait trois morts, dont le tireur, et quatorze blessés, selon les autorités locales. L’attaque s’est produite sur la célèbre rue West Sixth Street, devant le bar Buford’s Backyard Beer Garden, un lieu très fréquenté le week-end.

Une attaque soudaine dans un quartier animé

Selon la police d’Austin, le suspect circulait dans un SUV autour du quartier avant d’ouvrir le feu depuis son véhicule avec un pistolet sur des clients installés sur la terrasse d’un bar.

Il aurait ensuite poursuivi son attaque après être descendu de la voiture, utilisant un fusil pour tirer sur des passants dans la rue.

La rapidité de l’intervention des forces de l’ordre a permis de neutraliser le tireur en moins d’une minute. Trois policiers ont ouvert le feu et l’ont abattu sur place.

Un suspect originaire du Sénégal

Selon des sources policières citées par plusieurs médias américains, le suspect était un homme de 53 ans, citoyen américain naturalisé originaire du Sénégal.

L’homme serait arrivé aux États-Unis au début des années 2000 et aurait d’abord vécu à New York avant de s’installer au Texas.

Au moment de l’attaque, il était en possession d’un pistolet et d’un fusil d’assaut. Les enquêteurs ont également indiqué qu’il portait un vêtement comportant un motif du drapeau iranien.

Une possible piste terroriste

Le FBI a rejoint l’enquête et examine la possibilité d’un lien avec une motivation idéologique ou terroriste.

Les autorités analysent actuellement les téléphones, ordinateurs et documents personnels du suspect afin de déterminer s’il avait consulté de la propagande ou laissé des écrits expliquant ses motivations.

Réactions des autorités

Le maire d’Austin, Kirk Watson, a exprimé sa solidarité avec les victimes et leurs familles, saluant la rapidité d’intervention des services de secours.

De son côté, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a condamné l’attaque et annoncé un renforcement de la présence policière dans le quartier de Sixth Street durant les week-ends.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes et les motivations du tireur dans cette nouvelle fusillade qui vient s’ajouter à la longue liste des violences armées aux États-Unis.