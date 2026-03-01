International

Mort d’Ali Khamenei : l’Iran confie la transition à un trio institutionnel

XALIMANEWS: La République islamique d’Iran a officiellement confirmé le décès de son Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, tué samedi lors de frappes conjointes menées par les États-Unis et Israël, selon les médias officiels de Téhéran.

Âgé de 86 ans, le Guide suprême, plus haute autorité politique et religieuse du pays, aurait été assassiné dans une vague de bombardements ayant également coûté la vie à plusieurs hauts responsables militaires et sécuritaires. Parmi eux figurent le chef de l’armée, le général Abdolrahim Moussavi, ainsi que le commandant des Gardiens de la révolution, Mohammad Pakpour.

Un trio pour assurer la continuité de l’État

Frappe iranienne en Israël : huit morts et plusieurs blessés à Bet Shemesh
L’Iran en deuil : le Guide suprême Ali Khamenei annoncé mort
Escalade au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle à un cessez-le-feu immédiat et privilégie la voie diplomatique
Guy Marius Sagna qualifie les frappes d’Israël et des États-Unis contre l’Iran d’« actes terroristes » et exprime sa solidarité avec Téhéran

Dans l’attente de la désignation d’un successeur, les autorités ont annoncé la mise en place d’un mécanisme transitoire. Un trio composé du président de la République, Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire, Gholamhossen Mohseni Ejei, et d’un juriste du Conseil des Gardiens de la Constitution est chargé d’assurer la transition institutionnelle.

Ce dispositif exceptionnel vise à préserver la stabilité des institutions en attendant les décisions des instances religieuses et constitutionnelles compétentes pour la succession du Guide suprême.

40 jours de deuil et menaces de riposte

À la suite de l’annonce officielle, Téhéran a décrété 40 jours de deuil national. Les autorités iraniennes ont également promis des représailles « d’ampleur » contre Israël et les États-Unis, dénonçant une agression majeure contre la souveraineté nationale.

La disparition d’Ali Khamenei marque un tournant historique pour l’Iran et ouvre une période d’incertitude politique et stratégique, dans un contexte régional déjà sous haute tension.

