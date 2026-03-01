Frappe iranienne en Israël : huit morts et plusieurs blessés à Bet Shemesh

XALIMANEWS: Huit personnes ont été tuées dimanche dans le centre d’Israël à la suite de l’effondrement d’un bâtiment touché par une frappe de missile iranien, selon les services de secours.

Le drame s’est produit dans le secteur de Bet Shemesh, où un missile en provenance d’Iran aurait frappé directement un immeuble résidentiel, provoquant son effondrement partiel.

Dans un communiqué, le Magen David Adom (équivalent israélien de la Croix-Rouge) a confirmé avoir constaté le décès de huit personnes sur les lieux. Les équipes de secours ont également évacué 28 blessés, dont deux se trouvent dans un état grave.

Les opérations de recherche et de déblaiement se sont poursuivies plusieurs heures afin de vérifier qu’aucune autre victime ne se trouvait sous les décombres. Les autorités israéliennes ont dénoncé une “frappe directe” visant une zone civile, dans un contexte de tensions régionales déjà extrêmement élevées.

Cet épisode marque une nouvelle escalade dans le conflit opposant les deux pays, alors que la communauté internationale appelle à la retenue pour éviter un embrasement généralisé au Moyen-Orient.