International

Frappe iranienne en Israël : huit morts et plusieurs blessés à Bet Shemesh

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Huit personnes ont été tuées dimanche dans le centre d’Israël à la suite de l’effondrement d’un bâtiment touché par une frappe de missile iranien, selon les services de secours.

Le drame s’est produit dans le secteur de Bet Shemesh, où un missile en provenance d’Iran aurait frappé directement un immeuble résidentiel, provoquant son effondrement partiel.

Dans un communiqué, le Magen David Adom (équivalent israélien de la Croix-Rouge) a confirmé avoir constaté le décès de huit personnes sur les lieux. Les équipes de secours ont également évacué 28 blessés, dont deux se trouvent dans un état grave.

Les opérations de recherche et de déblaiement se sont poursuivies plusieurs heures afin de vérifier qu’aucune autre victime ne se trouvait sous les décombres. Les autorités israéliennes ont dénoncé une “frappe directe” visant une zone civile, dans un contexte de tensions régionales déjà extrêmement élevées.

DEPECHES

L’Iran en deuil : le Guide suprême Ali Khamenei annoncé mort
Escalade au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle à un cessez-le-feu immédiat et privilégie la voie diplomatique
Guy Marius Sagna qualifie les frappes d’Israël et des États-Unis contre l’Iran d’« actes terroristes » et exprime sa solidarité avec Téhéran
Frappes américaines et israéliennes sur Téhéran : L’Iran promet une riposte « avec force »

Cet épisode marque une nouvelle escalade dans le conflit opposant les deux pays, alors que la communauté internationale appelle à la retenue pour éviter un embrasement généralisé au Moyen-Orient.

Share This Article
Previous Article L’Iran en deuil : le Guide suprême Ali Khamenei annoncé mort
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

International

140 valises marquées « Free Palestine » retardent un vol El Al à Los Angeles

International

Ouverture de la ligne Montréal-Dakar d’Air Transat : L’Aviation civile canadienne en mission à Dakar

A la UneInternational

Nos 18 compatriotes au Maroc : l’heure de la réaction

International

OPDAD : Marie Khone Faye positionne le Sénégal dans le combat pour l’autonomisation des femmes

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire