Tivaoune: un maître coranique retrouvé pendu

XALIMANEWS: Le corps sans vie d’un maître coranique a été découvert dimanche matin suspendu à une corde dans le village de Darou Salam Lindiane, relevant de la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, selon des sources sécuritaires.

D’après les informations recueillies sur place, c’est l’une des épouses de la victime qui aurait fait la macabre découverte aux environs de 10h40, en se réveillant.

La victime, âgée de 42 ans, mariée à deux épouses et père de quatre enfants, résidait à Darou Salam Lindiane où il enseignait le Coran.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane sont intervenus pour constater le décès avant de transporter la dépouille à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Mboro afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

Cette tragédie a suscité une vive émotion au sein de la communauté locale, profondément affectée par la perte de cet enseignant respecté.