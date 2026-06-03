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De la prison à la fenêtre des toilettes : la fuite avortée de « Mara Milliardaire »

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XALIMANEWS: Déjà placé sous mandat de dépôt dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires, Abdoulaye Faye, plus connu sous le surnom de « Mara Milliardaire », a été déféré une nouvelle fois devant le parquet pour des faits présumés de tentative d’évasion.

Selon les informations rapportées, le détenu a été extrait de prison par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) avant d’être présenté à la justice. Les faits remontent à une sortie médicale qui devait le conduire à l’hôpital Abass Ndao pour un examen radiologique.

D’après les éléments de l’enquête, le mis en cause aurait simulé un malaise intestinal avant de profiter d’un passage aux toilettes pour tenter de prendre la fuite en empruntant une fenêtre.

Entendu par les enquêteurs, Abdoulaye Faye aurait expliqué avoir agi sur « un coup de tête », affirmant que son intention était de mettre en œuvre un projet de suicide. Toutefois, les investigations menées par les services compétents auraient mis en évidence plusieurs éléments laissant penser à une évasion préparée à l’avance.

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Cette nouvelle affaire vient ainsi alourdir le dossier judiciaire du détenu, déjà poursuivi dans plusieurs procédures distinctes. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de fuite et d’établir les éventuelles responsabilités.

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