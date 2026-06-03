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Après avoir volé le téléphone, les bijoux et les vêtements de sa patronne : Marème Ngom trahie par ses statuts WhatsApp

Lesenegalaislibre
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XALIMANEWS: Ce qui devait rester un secret a finalement été exposé au grand jour. Marème Ngom, une femme de ménage âgée de 28 ans, est accusée d’avoir dérobé plusieurs biens appartenant à sa patronne avant d’être rattrapée par ses propres publications sur WhatsApp, selon Libération dans sa publication du mercredi.

Selon la même source, la jeune femme aurait emporté un téléphone portable, des bijoux ainsi que plusieurs vêtements appartenant à son employeuse. Après la disparition des objets, des investigations ont été ouvertes afin d’identifier l’auteur présumé du vol.

Mais c’est un détail inattendu qui aurait permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à la suspecte. À l’occasion de la fête de la Tabaski, Marème Ngom aurait publié sur ses statuts WhatsApp plusieurs photographies sur lesquelles elle apparaissait vêtue de tenues signalées parmi les effets disparus.

Ces publications auraient rapidement attiré l’attention et renforcé les soupçons pesant sur elle. Les vérifications effectuées par les enquêteurs auraient ensuite permis d’établir un lien entre les objets recherchés et les images diffusées sur l’application de messagerie.

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Une imprudence qui pourrait lui coûter cher. En voulant afficher son apparence de fête sur les réseaux sociaux, la jeune femme aurait involontairement fourni aux enquêteurs des éléments déterminants dans cette affaire.

Une fois encore, cette histoire illustre comment les réseaux sociaux peuvent parfois se transformer en véritables pièces à conviction dans le cadre d’enquêtes judiciaires.

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