Iran : l’ONU réclame une enquête après la frappe israélo-américaine sur une école de filles à Minab

XALIMANEWS: Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a exigé mardi l’ouverture d’une « enquête rapide, impartiale et exhaustive » afin d’établir les responsabilités dans l’attaque meurtrière d’une école de jeunes filles en Iran, survenue au premier jour de l’offensive israélo-américaine.

Selon des sources onusiennes, des dizaines de filles ont été tuées ou blessées lorsque l’établissement scolaire a été touché en pleine journée de classe. La porte-parole du HCDH, Ravina Shamdasani, s’est exprimée à Genève pour rappeler que le droit international humanitaire est « sans équivoque » : les civils et les biens de caractère civil sont protégés en toutes circonstances. Elle a insisté sur l’obligation pour tous les États et groupes armés de respecter ces principes.

Une frappe meurtrière dans le sud de l’Iran

D’après les agences de presse iraniennes, dont IRNA, une frappe américano-israélienne a touché l’école primaire pour filles Shajre Tayyiba, située dans le comté de Minab, dans le sud de l’Iran. Le bilan provisoire fait état de 85 morts, tandis que plusieurs élèves seraient encore ensevelies sous les décombres.

Escalade entre États-Unis, Israël et Iran : quelles conséquences pour le Sénégal ?
Organisation des Nations unies : Ce qu’il faut savoir sur la candidature de Macky Sall
Israël frappé par des tirs de missiles iraniens : sirènes et explosions à Jérusalem et Tel-Aviv
Poste de SG de l’ONU : Macky Sall officiellement candidat, soutenu par l’Union africaine

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a vivement réagi sur le réseau social X, dénonçant un bombardement ayant visé « des enfants innocents » et affirmant que ces crimes « ne resteront pas impunis ».

L’ONU appelle à la retenue et à la protection des civils

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute nouvelle escalade et à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils. Le site d’information ONU Info rapporte que l’ONU met en garde contre les attaques visant des civils ou des biens civils, ainsi que contre les frappes aveugles, susceptibles de constituer des crimes de guerre.

Une escalade militaire régionale

Depuis le lancement des attaques le 28 février, le Croissant-Rouge iranien a recensé plus de 500 morts en Iran. De son côté, la riposte de l’armée iranienne aurait provoqué des pertes humaines et des dégâts en Israël. Par ailleurs, six militaires américains auraient également perdu la vie dans le cadre de ces opérations.

L’escalade militaire se poursuit ainsi au Moyen-Orient, faisant craindre un embrasement régional aux conséquences humanitaires majeures.

