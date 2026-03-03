Politique

PASTEF–Les Patriotes : Ousmane Sonko relance la vente des cartes de membre et annonce la réunion du Conseil national en mars 2026

XALIMANEWS: Le Bureau politique national de PASTEF–Les Patriotes s’est réuni ce lundi 02 mars 2026 à son siège à Dakar, sous la présidence du leader du parti, Ousmane Sonko. Cette rencontre stratégique a permis d’aborder plusieurs points inscrits à l’ordre du jour, notamment l’état d’avancement du processus de mise en circulation et de vente des nouvelles cartes de membre, ainsi que la convocation du Conseil national et l’organisation du prochain Congrès.

Concernant les cartes de membre, le Bureau politique a examiné et validé les modalités relatives à la mise en place de la Commission nationale de placement des cartes (CNPC). Les discussions ont également porté sur les prix de vente des cartes et leur durée de validité. Une décision formelle du président du parti est attendue afin d’acter et de rendre exécutoires les mesures arrêtées de manière consensuelle.

Dans ce cadre, Birame Souleye Diop, Vice-président chargé des structures, a été désigné pour présider la Commission nationale de placement des cartes. Il aura pour mission de superviser le déploiement des nouvelles cartes sur l’ensemble du territoire et d’assurer la coordination avec les structures locales du parti.

Par ailleurs, Ousmane Sonko a informé le Bureau politique de la tenue, au cours du mois de mars 2026, de la deuxième réunion du Conseil national de PASTEF–Les Patriotes. Cette rencontre aura pour objectif de définir les orientations politiques majeures du parti, de fixer la date du Congrès et d’en préciser les modalités d’organisation.

À travers ces décisions, PASTEF renforce sa structuration interne et prépare activement ses prochaines échéances politiques, dans un contexte marqué par une forte mobilisation de ses militants et responsables à travers le Sénégal.

