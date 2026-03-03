Diaspora

Cité Mixta : interpellation d’un suspect pour détention et trafic de cocaïne

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS– Une opération de sécurisation menée à la Cité Mixta, à Dakar, a conduit à l’interpellation d’un individu soupçonné de détention et de trafic de cocaïne, a appris notre rédaction de source sécuritaire.

Une arrestation lors d’une patrouille de routine

Les faits se sont déroulés lors d’une patrouille effectuée par la Brigade de Lutte contre la Criminalité (BLC) de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar. Les éléments déployés dans le cadre d’une mission de sécurisation ont repéré un individu au comportement jugé suspect.

À la vue des forces de l’ordre, le suspect – qui se présente comme commerçant et domicilié à la Cité Mixta – a immédiatement pris la fuite, suscitant l’intervention rapide des agents.

DEPECHES

Fusillade au Texas : un Américain d’origine sénégalaise au cœur de l’enquête après une attaque meurtrière à Austin
Le FONGIP séduit la diaspora et mise sur l’innovation financière
Le Premier ministre annonce la création d’un Fonds de la Diaspora pour l’immobilier
Québec et Montréal prêts pour le Mois du Sénégal 2026 : découvrez la programmation

Course-poursuite et découverte de cocaïne en vrac

Une course-poursuite s’est engagée dans les rues du quartier. Les policiers ont finalement réussi à maîtriser l’individu. La fouille opérée sur place a permis la découverte d’une quantité importante de cocaïne en vrac, dont le poids exact est en cours de détermination.

La drogue saisie a été placée sous scellés pour les besoins de l’enquête.

Enquête en cours à la Sûreté urbaine

Le mis en cause a été conduit dans les locaux de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, où il est actuellement à la disposition des enquêteurs.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’origine de la drogue, d’éventuelles complicités et l’ampleur du réseau dans lequel le suspect pourrait être impliqué.

Share This Article
Previous Article Crise dans l’éducation: trop c’est trop et cela suffit ! (Par Pr Alioune Diery Niane)
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Diaspora

Pastef Belgique : Alphonse Diédhiou salue la forte mobilisation de la coordination élue

DiasporaÉconomie

Diomaye Faye annonce une visite officielle au Congo et une tournée économique à l’Est du Sénégal

A la UneDiaspora

Au Maroc, Ousmane Sonko critique ouvertement le système judiciaire sénégalais

Diaspora

Aliou Ba, l’ingénieur qui veut rapatrier le cloud en Afrique

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire