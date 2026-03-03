Cité Mixta : interpellation d’un suspect pour détention et trafic de cocaïne

XALIMANEWS– Une opération de sécurisation menée à la Cité Mixta, à Dakar, a conduit à l’interpellation d’un individu soupçonné de détention et de trafic de cocaïne, a appris notre rédaction de source sécuritaire.

Une arrestation lors d’une patrouille de routine

Les faits se sont déroulés lors d’une patrouille effectuée par la Brigade de Lutte contre la Criminalité (BLC) de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar. Les éléments déployés dans le cadre d’une mission de sécurisation ont repéré un individu au comportement jugé suspect.

À la vue des forces de l’ordre, le suspect – qui se présente comme commerçant et domicilié à la Cité Mixta – a immédiatement pris la fuite, suscitant l’intervention rapide des agents.

Course-poursuite et découverte de cocaïne en vrac

Une course-poursuite s’est engagée dans les rues du quartier. Les policiers ont finalement réussi à maîtriser l’individu. La fouille opérée sur place a permis la découverte d’une quantité importante de cocaïne en vrac, dont le poids exact est en cours de détermination.

La drogue saisie a été placée sous scellés pour les besoins de l’enquête.

Enquête en cours à la Sûreté urbaine

Le mis en cause a été conduit dans les locaux de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, où il est actuellement à la disposition des enquêteurs.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’origine de la drogue, d’éventuelles complicités et l’ampleur du réseau dans lequel le suspect pourrait être impliqué.